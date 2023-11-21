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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bakan Işıkhan'dan çağrı: 5.030 liraya kadar prim indirimi...

21.11.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bakan Işıkhan'dan çağrı: 5.030 liraya kadar prim indirimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

YÜZDE 13,3'LÜK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşların 5 puanlık prim indiriminden yararlanabileceğini de sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceklerini de belirtti.

Buna göre vatandaşlar 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670,73 lira ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödeme imkanından faydalanabilecek.

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prim borcu
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