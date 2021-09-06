Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden bugünden itibaren iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

BAKANLIK'TAN PCR TESTİ AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

Aynı zamanda işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

BUGÜN BAŞLADI

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR?

PCR testi koronavirüs aşılarını tamamlamayan kişileri kapsıyor. Öğretmenlerden, eğitim görevlilerinden ve okul çalışanlarından haftada iki kez negatif test sonucu istenecek. Uygulama 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlayacak.

Aynı zamanda aşı olmayan işçilerden de haftada 1 kez PCR testi sonucu talep edilecek. PCR testi negatif çıkmayan kişi korona pozitif olduğu için işyerine gidemeyecek.

Aynı şekilde uçak yolculuklarında, şehirler arası otobüs yolculuklarında da aşı olmayanlardan negatif test sonucu talep edilecek.

Konserler, sinema salonları, tiyatrolar gibi toplu alanlarda da aşısızlar için test zorunluluğu olacak.

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR testi burundan çubuk yoluyla alınan sıvı örneğinin laboratuvara gönderilerek test edilmesiyle yapılıyor. Test sonucunda kişinin koronavirüs pozitif mi negatif mi olduğu ortaya çıkıyor.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

PCR testi şu an için devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Belirti göstermeyen kişiler test yaptırmak istediklerinde ise özel hastanelerde 100 TL ile 250 TL arasında değişen bir ücret talep ediliyor.



