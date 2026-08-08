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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat hesabında önemli adım

Yargıtay, maaşının yanında satış hedeflerine bağlı değişken prim alan çalışanların kıdem tazminatı hesabını yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat hesabında önemli adım
Cansu Çamcı

Yargıtay, primle çalışan işçiler için önemli bir karar aldı. Satış hedeflerine göre ödenen primlerin her ay düzenli ve aynı miktarda olmamasının, bu ödemelerin kıdem tazminatına esas ücretten çıkarılması için tek başına yeterli olmadığına hükmeden Yargıtay, çalışanın son bir yılda aldığı satış primlerinin aylık ortalamasının bulunarak kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenmesi gerektiğini belirtti. Böylece şartları sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanan çalışanların satış primleri de tazminat hesabını etkileyebilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Karara konu olayda çalışanın temel ücretinin yanı sıra satış miktarına göre prim aldığı, ancak prim ödemelerinin sabit olmadığı belirtildi.

Çalışan yalnızca belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirdiği dönemlerde prime hak kazandı. Bölge Adliye Mahkemesi, bordrolarda “ÇPS Bonus” olarak yer alan ödemelerin devamlılık taşımadığı gerekçesiyle primleri kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretten çıkardı. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine devreye giren Yargıtay ise bu değerlendirmeyi hatalı buldu. Satış rakamları veya başka verilere göre hesaplanan primlerin miktarının değişkenlik göstermesinin, bunların kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kapsamında değerlendirilmesine engel olmadığına işaret etti.

TAZMİNATIN DAHA YÜKSEK HESAPLANMASINI SAĞLAYACAK

Böylece satış hedefinin tutturulduğu aylarda alınan, diğer aylarda ise alınmayan primlerin sırf düzenli olmadığı gerekçesiyle kıdem hesabından tamamen çıkarılamayacağı ortaya konuldu. Uzmanlar, karara göre çalışanın mevcut bordroları esas alınarak son bir yılda aldığı primlerin aylık ortalamasının bulunacağını ve bu tutarın kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete ekleneceğini kaydetti. Örneğin sabit maaşının yanında yılın bazı aylarında satış primi alan bir çalışanın son 12 ayda elde ettiği primler toplanarak aylık ortalaması hesaplanacak. Bulunan tutarın giydirilmiş ücrete dahil edilmesi, kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın tazminatının daha yüksek hesaplanmasını sağlayabilecek.

KIDEM TAZMİNATINA YAN HAKLAR EKLENİR

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş kıdem tazminatının hesabında asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de ekleneceğine dikkati çekerek, “Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre süreklilik taşıyan her türlü düzenli menfaat giydirilmiş ücrete dâhildir. Değişken tutarlı satış ve performans primleri de hedefe bağlı olsa dahi son bir yıldaki aylık ortalaması alınarak hesaba dâhil edilir. Bu konuda çok sayıda emsal karar bulunmaktadır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay prim
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o zaman primi kaldıracağız demekki bu kadar basit
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