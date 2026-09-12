FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan fazla mesai hesabı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dâhil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi, sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan fazla mesai hesabı

Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustası, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak feshedildiğini belirten işçi, devamsızlık durumunda kendisine herhangi bir mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin sona erdirildiğini savundu.

Bu durumun Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu öne süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatının kendisine ödenmesi gerektiğini belirtti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay dan fazla mesai hesabı 1

KIDEM, İHBAR VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİ TALEP ETTİ

Çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını ve bu izinlere ilişkin ücretlerin de kendisine ödenmediğini ileri süren işçi; kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili alacaklarının işverenden tahsil edilmesini talep etti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay dan fazla mesai hesabı 2

Davalı işveren ise iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshedildiğini savundu. İşçinin fazla çalışmasının bulunmadığını ve yıllık ücretli izinlerini kullandığını belirten işveren, davanın reddedilmesini istedi.

İŞ MAHKEMESİ İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Davayı değerlendiren İş Mahkemesi, işveren tarafından yapılan feshin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul ederken çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin bazı alacaklara da hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Karar daha sonra istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden hüküm kurdu ve davanın kabulüne karar verdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay dan fazla mesai hesabı 3

YARGITAY'DAN "MÜKERRER ÖDEME" UYARISI

Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yargıtay, işçinin hafta tatili ücretinin ayrıca talep edildiğini ve mahkeme tarafından bu alacağın hüküm altına alındığını hatırlattı.

Kararda, haftanın yedi günü çalışıldığının kabul edilmesi halinde hafta tatiline denk gelen günlerdeki 7,5 saatlik çalışmanın ayrıca fazla çalışma hesabına dahil edilmesinin mükerrer ödemeye yol açacağı belirtildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay dan fazla mesai hesabı 3

AYNI ÇALIŞMA İÇİN İKİ AYRI ÖDEME YAPILAMAZ

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Haftanın yedi günü çalışmanın kabul edilmesi hâlinde hafta tatiline denk gelen günlerin yedi buçuk saatinin hafta tatili olarak hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulmamıştır. Mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir."

Yüksek Mahkeme, hafta tatiline denk gelen gündeki 7,5 saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından çıkarılması gerektiğine hükmetti. Bu nedenle verilen kararın hatalı olduğuna karar verilerek hüküm bozuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel değerleri festivalde görünür kılınacakKahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel değerleri festivalde görünür kılınacak
Taksiciler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeline talipTaksiciler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeline talip

Anahtar Kelimeler:
İşçi Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

Dünyaca ünlü markalara kumaş veriyordu! 73 yıllık tekstil devi kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.