Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir! SGK’da ortaya çıkıyor, e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin: Emekli maaşları faiziyle geri alınıyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte işyeri olduğu veya sahte sigortalı bildirdiği tespit edilen işyerlerini SAHTE (S), sahte olduğu düşünülerek kontrol edilmekte olan işyerlerini KONTROLLÜ (K), sahibi veya ortaklarının geçmişte sahte işyeri olduğu veya sahte sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işyerlerini de ŞÜPHELİ (Ş) koduyla işaretliyor. Ancak İşyerinin sahte olduğu veya sahte sigortalı bildirimi yapıldığının tespit edilmesi halinde hizmet süreleri siliniyor. Peki, işyerinde bu tür kod bulunanlar ne yapmalı? İşte detaylar…

SAHTE İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMALAR PRİM GÜNÜNE DAHİL EDİLMİYOR

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, “Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden çalışanlar adına bildirilen hizmetler denetim raporlarına istinaden iptal ediliyor ve söz konusu hizmetler için hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmıyor. Dolayısıyla bu işyerinden bildirilen hizmetler emekliliğe hak kazanma koşullarının tespitinde ve emekli aylığı bağlama işlemlerinde dikkate alınmıyor.

Emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışan adına bildirilen hizmetlerin “sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden olduğu tespit edilirse, bu hizmetler geçersiz sayılıyor. Bu hizmetler düşüldükten sonra kalan süreler ile emekli aylığına hak kazanma koşullarının devam edip etmediği kontrol ediliyor ve emekli aylığı düşülen hizmet süresine göre yeniden hesaplanıyor.

ŞÜPHELİ İŞYERİNDE HİZMET BİRLEŞTİRMESİ DİKKATE ALINIYOR

“Şüpheli işyeri” olarak tanımlanan işyerlerinden bildirilen hizmetler için henüz denetim raporu düzenlenmemiş olduğundan, bu süreler geçerli sayılıyor ve birden fazla statüde çalışması varsa hizmet birleştirmesinde dikkate alınıyor. Emekli aylığına hak kazanma koşullarının tespitinde de dikkate alınıyor ve emekli aylığı bağlama işlemleri denetim sonuçları beklenmeksizin sonuçlandırılıyor.

EMEKLİ MAAŞINA ETKİ EDİYOR

Ancak, denetim sonucunda işyerinin sahte olduğu veya fiilen çalışılmadığı halde sahte sigortalı gösterildiği tespit edilirse bu işyerinden bildirilen hizmet süreleri toplam hizmet sürelerinden düşülüyor. Kalan süreler emekli olmak için yeterli ise emekli aylığı ödenmeye devam ediyor, sadece emekli aylığı kalan hizmet süreleri üzerinden yeniden hesaplanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

İptal edilen hizmet sürelerinden kalan prim günleri emekli olmaya yeterli değil ise emekli aylığı kesilerek, ödenmiş emekli aylıkları faiziyle geri alınıyor. Çalışanların, e-Devlet üzerinden zaman zaman giriş yaparak hizmet dökümlerine bakarak işyeri kodlarını kontrol etmeleri gerekir.



