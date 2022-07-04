Milyonlarca çalışanın yüzünü güldürecek kıdem tazminatı kararı! Ücretsiz izinde geçen süreler de...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de corona virüsle etkin mücadele içindeydi. Özellikle bir buçuk sene çalışanlar adına oldukça farklı geçti. Pandemi nedeniyle çalıştıkları yerlerden ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan milyonlarca çalışanın beklediği haber geldi. Yargıtay, ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine hükmetti.

MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Bazı uzmanlar, ücretsiz iznin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem süresine dâhil olmadığını ifade ederken; karşıt görüştekiler de pandemide geçen ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını dile getiriyordu.

Konuyla alakalı Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Oybirliğiyle alınan kararda fiili çalışma sürelerinin mutlak olarak aranmaması gerektiği vurgulandı

