Milyonlarca emekli bu soruyu merak ediyor? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

2025 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücret, memur maaşları gibi maaş kalemleri belli oldu. Gözler şimdi emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyelere çevrildi. Geçen sene ikramiye tutarları yüzde 50 zamla birlikte 3 bin TL'ye yükseltilmiş, toplamda 6 bin TL ödeme yapılmıştı. Ramazan ayına az bir süre kala ikramiyeler için kulislerde konuşulan rakamlar ortaya çıkmaya başladı.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM!

Kulislerde konuşulanlara göre geçen yıl 3 bin TL’ye çıkartılarak Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 6 bin TL ödenen emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 4500’er liradan toplam 9 bin TL’ye yükseltilmesi, üzerinde durulan formüllerden birisi.

GEÇEN SENE YÜZE 50 ZAM YAPILMIŞTI

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.