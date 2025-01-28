FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca emekli bu soruyu merak ediyor? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Milyonlarca emekli bu soruyu merak ediyor? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.01.2025 17:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler şimdiden Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiye tutarlarını merak ediyor. Yeni yılla birlikte maaş kalemleri yeniden belirlenirken 2025 yılında emekli bayram ikramiyeleri ne olacak? Ramazan ayına az bir süre kala kulislerde rakamlar da konuşulmaya başlandı. Geçen sene emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Emekliye toplamda ise 6 bin TL bayram ikramiyesi ödenmişti.

Milyonlarca emekli bu soruyu merak ediyor? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

2025 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücret, memur maaşları gibi maaş kalemleri belli oldu. Gözler şimdi emeklilere bayramlarda ödenen ikramiyelere çevrildi. Geçen sene ikramiye tutarları yüzde 50 zamla birlikte 3 bin TL'ye yükseltilmiş, toplamda 6 bin TL ödeme yapılmıştı. Ramazan ayına az bir süre kala ikramiyeler için kulislerde konuşulan rakamlar ortaya çıkmaya başladı.

thumbs_b_c_7be274f7f2e193552b9c43cc66f88305

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM!

Kulislerde konuşulanlara göre geçen yıl 3 bin TL’ye çıkartılarak Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 6 bin TL ödenen emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 4500’er liradan toplam 9 bin TL’ye yükseltilmesi, üzerinde durulan formüllerden birisi.

thumbs_b_c_079fba7d73d5c9f7d59c63c6046a8e2f

GEÇEN SENE YÜZE 50 ZAM YAPILMIŞTI

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder: Benden bu kadar...

Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder: Benden bu kadar...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Hedef pazarın yüzde 30'unu almak!

Hedef pazarın yüzde 30'unu almak!

Ev hanımıyken patron oldu! Evden satarken hızla büyüdü

Ev hanımıyken patron oldu! Evden satarken hızla büyüdü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.