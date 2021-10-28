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Milyonlarca emekli çifte zam ile kazanacak! 3600 ek gösterge netleşmeye başladı

28.10.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü uzun süredir, çıkmasını istedikleri 3600 ek göstergedeydi. Cumhurbaşkanı’nın tali matı ile çalışmalar başlandı. 2022 yılı sonunda memurlara çifte zam birden yapılacak.

Milyonlarca emekli çifte zam ile kazanacak! 3600 ek gösterge netleşmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili talimat vermişti. 2022 yılı sonuna kadar sürecek olan çalışmaların ardından memurları ve memur emeklilerinin yüzünü güldürecek haberler bekleniyor. Ek göstergeyle ilgili olarak çalışmalarda şimdiden netlik kazanılmaya başlandı. Milyonlarca emekli çifte zam alacak.

HEM İKRAMİYE HEM DE MAAŞ ZAMLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde milyonlarca memuru ve memur emeklisini sevindirecek haberi vererek, 3600 ek gösterge ile ilgili talimat verdi. Önümüzdeki ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) görüşülecek olan 3600 ek gösterge görüşmeleriyle ilgili konular da netlik kazanmaya başladı. 2022 yılı sonunda bitmesi planlanan çalışmalar neticesinde emeklilerin hem maaşı hem de ikramiyesi zamlanacak. . Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.

3600 EK GÖSTERGEDE HANGİ MESLEKLER MASADA?

3600 ek gösterge görüşmelerinde memur ve memur emeklilerinin maaşlarının yanı sıra sözleşmeli personelin, kadrolu memur olarak görüşülmesi de konuşulacak. Ayrıca masada çalışmaları süren bazı mesleklerle ilgili gelişmeler şöyle:

*Şef, memur, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama işletmeni gibi diğer unvanlarda ek gösterge düzenlemesi yapılacak

*Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen müfettişlik, denetçilik, kaymakamlık gibi kariyer mesleklerinin ek göstergeleri de yükselecek.

*Polis memurlarının yanı sıra emniyet müdürlerinin emniyet amirlerinin komiserlerin baş komiserlerin ve diğer polislerin ek göstergeleri de masaya yatırılacak.

*Üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları, üniversite daire Başkanları, fakülte sekreterleri ile diğer personel de gündeme gelecek.

*Bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları, il müdürleri de değerlendirilen unvanlar arasında.

*Şube müdürü (1/4) olarak çalışanların ek göstergesi 2200'den3600'e çıkacak. 30 yıllık bir şube müdürünün emekli ikramiyesi böylece 30 bin TL artmış olacak.

*Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

*Daire Başkanlarının ek göstergesinin ise 4800 olması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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