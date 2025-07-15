Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu

Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı düzenlemelerinde, Temmuz 2025 dönemi için artış oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. Aynı dönemde memurlar için zam oranı yüzde 15,57 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELİRLENDİ

Zam kararının ardından en düşük emekli maaşı da yeniden belirlendi. Daha önce 14 bin 469 TL olan en düşük aylık, yüzde 16,67’lik artışla birlikte 16 bin 881 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KÖK MAAŞA NEREDEN BAKILABİLİR?

Emekli zammı kök maaşlara uygulanıyor. Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" bölümüne girerek kendi kök maaşlarını öğrenebiliyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan emekliler, ilgili sekmelerden maaş hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilir.



ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler zamlı maaşlarına Temmuz ayı içerisinde kavuşacak. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi şöyle açıklandı:





4A SSK Emeklileri İçin Ödeme Günleri



Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz

Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz

Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz

Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz

Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz

Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz



4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri



Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz



EMEKLİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Emekli maaş hesaplamalarında kafa karışıklığı yaşamamak için kök maaşınızı öğrenmeniz ve zam oranını buna göre uygulamanız gerekiyor. En düşük maaş uygulaması, yalnızca kök maaşı bu tutarın altında kalanlar için geçerlidir. Bu nedenle e-Devlet üzerinden maaş detaylarını kontrol etmekte fayda var.