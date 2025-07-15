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Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu

2025'in ikinci yarısında emekli maaşlarının ne kadar olacağı kesinleşti. En düşük emekli aylığı ise 16 bin 881 lira oldu. Zam oranlarının belli olmasının ardından gözler güncel maaşların hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. İşte güncel maaşların hesaplara yatacağı tarihler...

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu
Ezgi Sivritepe

Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı düzenlemelerinde, Temmuz 2025 dönemi için artış oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. Aynı dönemde memurlar için zam oranı yüzde 15,57 oldu.

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BELİRLENDİ

Zam kararının ardından en düşük emekli maaşı da yeniden belirlendi. Daha önce 14 bin 469 TL olan en düşük aylık, yüzde 16,67’lik artışla birlikte 16 bin 881 TL’ye çıkarıldı. Bu düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu 2

KÖK MAAŞA NEREDEN BAKILABİLİR?

Emekli zammı kök maaşlara uygulanıyor. Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" bölümüne girerek kendi kök maaşlarını öğrenebiliyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan emekliler, ilgili sekmelerden maaş hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilir.
Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler zamlı maaşlarına Temmuz ayı içerisinde kavuşacak. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi şöyle açıklandı:

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu 4

4A SSK Emeklileri İçin Ödeme Günleri

  • Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz
    Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu 5

4B Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Günleri

  • Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz
  • Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz
    Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplandı! Yeni aylıkların hesaplara yatacağı tarihler belli oldu 6

EMEKLİLER İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Emekli maaş hesaplamalarında kafa karışıklığı yaşamamak için kök maaşınızı öğrenmeniz ve zam oranını buna göre uygulamanız gerekiyor. En düşük maaş uygulaması, yalnızca kök maaşı bu tutarın altında kalanlar için geçerlidir. Bu nedenle e-Devlet üzerinden maaş detaylarını kontrol etmekte fayda var.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kİmsenin inanmadığı güven sarsan TUİK rakamlar göz önüne alındı ise yanlış hesap emekli zam istemiyor kardeşim her ay mazot zammı gibi enflasyon artı 1 1 yalancının mumu misali tutmayan hesap tuike göre süt 13 lirymışlan biz inek sahibinden değil makul marketten sekten alıyoruz 33 lira 2000 sonrası intibak vermeyenlere haram olsun kanser olarak dönsün
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