Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur ödeme tablosu

Emekli maaşı ödeme tablosu ile ilgili son dakika açıklaması SGK tarafından yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur emekli şubat ayı maaşlarının deprem nedeniyle erken ödeneceğini duyurmuştu. SGK tarafından yapılan duyuruda ödemelerin bugün başladığı bildirildi.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde hesaplara yatacak.

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

SSK aylıklarından;

17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta yatırılırken; 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar aylıklar 15 Şubat’ta, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.

