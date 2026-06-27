Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Promosyonda 100 bin lira ek ödeme

2026 yılı kampanyalarında ödenecek promosyon miktarı; emekli maaşının tutarı, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı, ek hesap, sigorta ürünleri ve bankanın belirlediği diğer kampanya koşullarına göre farklılık gösteriyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak veya mevcut bankalarıyla yeni taahhüt imzalayarak promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR FARKLI KAMPANYALAR SUNUYOR

Temmuz ayı itibarıyla kamu bankaları daha standart promosyon ödemeleri sunarken, özel bankalar ek kampanyalarla toplam ödeme tutarını yükseltiyor. Ancak bankaların açıkladığı en yüksek rakamların büyük bölümü, temel promosyon ile ek kampanyaların toplamından oluşuyor.

Bu nedenle maaş taşıma işlemi öncesinde kampanya koşulları, taahhüt süresi ve ek ürün şartlarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.

İŞ BANKASI'NDA TOPLAM PROMOSYON 25 BİN TL'YE ULAŞIYOR

İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk maaş ödemesi için bankayı tercih eden SGK emeklilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca ek kampanyalarla toplam promosyon tutarını 25 bin TL seviyesine çıkarıyor. Kampanya kapsamında Maximum Kart'ın aidatsız kullanımı, ücretsiz para transferi, farklı banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme ve avantajlı Ek Hesap gibi hizmetler de yer alıyor.

DENİZ BANKTA PROMOSYON 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

DenizBank, üç yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Banka tarafından belirlenen ek ürün şartlarının yerine getirilmesi halinde ise toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı ek kampanyanın öne çıkan şartları arasında bulunuyor.

Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı ek kampanyanın öne çıkan şartları arasında bulunuyor.

YAPI KREDİ EK ÖDÜLLERLE PROMOSYONU ARTTIRIYOR

Yapı Kredi'de temel promosyon ödemesi emekli maaşına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Banka ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcaması gibi kampanyalarla ilave ödüller sunuyor. Böylece toplam promosyon tutarı 30 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.

GARANTİ BBVA'DAN 25 BİN TL'YE VARAN ÖDEME

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Kredi kartı harcaması, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi kampanyalarla birlikte toplam ödül 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

AKBANK TOPLAM FAYDAYI 100 BİN TL'YE TAŞIDI

Akbank, emekli promosyon kampanyasını "100 bin TL'ye varan toplam fayda" başlığıyla duyurdu. Banka, 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra maaşını taşıyan emeklilere yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli ve 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Bunun yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve emekli yakını davet kampanyalarıyla 50 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı da sağlanıyor.

HALKBANK MAAŞA GÖRE ÖDEME YAPIYOR

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Kampanya, üç yıl maaş alma taahhüdü verilmesi şartıyla uygulanıyor.

ING 32 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON SUNUYOR

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine ek koşulsuz 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Banka tarafından sunulan ilave kampanyalarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

ZİRAAT BANKASI'NDA PROMOSYON 12 BİN TL'YE KADAR YÜKSELİYOR

Ziraat Bankası'nın emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Promosyon ödemeleri üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında gerçekleştiriliyor.

PROMOSYON SEÇERKEN SADECE TUTARA BAKILMAMALI

Uzmanlar, banka tercihinde yalnızca açıklanan en yüksek promosyon rakamının dikkate alınmaması gerektiğini belirtiyor. Taahhüt süresi, promosyon iptal koşulları, otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve diğer ek şartların ayrıntılı şekilde incelenmesi öneriliyor.

Ayrıca üç yıllık taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği yapılması halinde, alınan promosyonun kullanılmayan döneme ait kısmının geri ödenmesi gerekebiliyor.

Temmuz ayında bankalar arasındaki rekabetin sürmesi beklenirken, kampanya tutarları ve şartlarında dönem içerisinde yeni güncellemeler yapılabileceği belirtiliyor.