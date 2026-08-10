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Otel ve restoranlarda yeni dönem! Artık tamamen yasaklanacak

AB'de yeni ambalaj düzenlemesinin 12 Ağustos'ta yürürlüğe girmesiyle birlikte, kahve kapsülleri artık ambalaj atığı sayılacak. Düzenlemeyle birlikte otellerdeki mini şampuanlar ile restoranlardaki tek dozluk sos ve şeker paketlerinin kullanımı yasaklanacak. Tarih belli oldu.

Otel ve restoranlarda yeni dönem! Artık tamamen yasaklanacak
Cansu Çamcı

Avrupa Birliği'nin Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) 12 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme ile birlikte otellerde birçok noktada değişiklik yapılacak.

Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi'nde müzakere edilen ve atık oluşumunu 2018 seviyelerine kıyasla 2030'a kadar %5, 2035'e kadar %10 ve 2040'a kadar %15 oranında azaltmayı hedefleyen tüzük, bir çok değişikliği de beraberinde getirecek.

Buna göre özellikle kahve kapsüllerinin içerdiği kahve telvesi ve plastik/alüminyum yapısı nedeniyle artık tamamen AB ambalaj atığı direktifleri kapsamında değerlendirilecek.

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE YASAK GELİYOR

Bu kapsamda, 1 Ocak 2030'dan itibaren otelcilik sektöründe kullanılan tek dozluk sos, şeker, şampuan ve duş jeli gibi tek kullanımlık ambalaj ürünlerine de yasaklama getirilecek.

Otel ve restoranlarda yeni dönem! Artık tamamen yasaklanacak 1

Kararla birlikte ayrıca restoranlardaki tek dozluk sos ve şeker paketlerinin kullanımı da yasaklanacak.

Öte yandan kapsüllerin ambalaj kabul edilmesiyle birlikte ürünlerin sarı geri dönüşüm konteynerlerine atılmasının da önü açıldı. Ayrıca tüzükteki ek düzenlemeler, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerinin finansman ve organizasyon sorumluluğunu üretici firmalara yüklemeyi amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
restoran ab
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sıkıntı yok bize yollayın nasıl olsa bizdekiler ögütüp denize salıyor.
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