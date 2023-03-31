Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! Çalışmaya devam ederlerse asgari ücretleri artacak, ayda net...

EYT'li olup da çalışmaya devam edenlerin asgari ücretinin aylık net ücreti (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Öte yandan SGK uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışırlarsa emekli maaşlarının yanında normal çalışandan daha yüksek maaş alacaklarını duyurdu.

AYNI ORANDA ARTACAK

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOLDA

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.

7 MİLYONUN ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRETLİ VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.

Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.

KISA ÇALIŞMA, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE ARTACAK

Asgari ücret artışı, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.

İşçilere belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödenemiyor. İş akitlerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konamaz, konulsa bile geçerli olmaz. Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işveren vekiline idari para cezası uygulanıyor.

SGK UZMANI ERDURSUN: 'EYT EMEKLİSİ NORMAL ÇALIŞANDAN DAHA YÜKSEK MAAŞ ALIR'

Öte yandan SGK uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışırlarsa emekli maaşlarının yanında normal çalışandan daha yüksek maaş alacaklarını duyurdu. Erdursun şunları ifade etti:

"EYT'liler emekli olduklarında emekli aylıkları dışında çalışırlarsa alacakları maaşları da artar! Emekli olduktan sonra çalışan EYT'liler 638 TL ile 4.785 TL daha yüksek maaş alırlar. Asgari ücret 8.506 TL, emekli çalışanda 9.144 TL'dir. En üst ücret 55.013 TL, emekli çalışan ise 59.798 TL alır. Normal çalışanda SGK İşçi payı %14, emekli çalışanda %7.5'dir.

Normal çalışanda işçi işsizlik kesintisi %1'dir. Emekli çalışanda kesinti yoktur. Normal çalışanda SGK kesintisi yüksek, vergi matrahı düşüktür. Emekli çalışanda SGK kesintisi az vergi matrahı yüksektir. Normal çalışana göre emekliler az SGK primi daha çok vergi öder. Normal çalışan en yüksek brüt 75.060 TL ile çalışıyorsa ocak ayında 55.013 TL, emekli çalışan ise 59.798TL, Aralık ayında vergi dilimi nedeniyle normal çalışan 42.678 TL emekli çalışan 46.337TL alır."



