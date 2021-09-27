Milyonlarca genç işsiz için büyük fırsat! Günlük 108 lira 68 kuruş kazanabilirsiniz

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok kişi işsiz kalırken, en çok da genç işsizler bu durumdan muzdarip oldu. Türkiye İş Kurumu gençlerin mağduriyetlerini giderebilmek adına hem meslek öğretiyor hem de günlük 108 lira 68 kuruşluk ödeme yapıyor. Bu meslek edindirme kurslarına öğrenciler de başvurabiliyor. Öğrenciler için günlük 81 lira 51 kuruş, işsizlik ödeneği alanlar için 54 lira 34 kuruş ödeniyor. Böylece gençler hem meslek öğreniyor hem harçlığını çıkarıyor. İşte başvuru şartları…

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

Türkiye İş Kurumu’nun sağladığı bu programa katılmak için 15 yaşını doldurmak gerekiyor. Ayrıca kuruma kayıtlı işsiz olmak, program öncesi son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olması ve iş, meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma koşullarını taşımak gerekiyor.

İşverenin birinci, ikinci derece yakını, eşi ve son 3 ayda çalışanı programdan yararlanamıyor. Ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabiliyor. Katılım için en yakın İŞKUR il müdürlüğü, hizmet merkezine giderek başvuruda bulunulabilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Katılımcılara günlük 108.68 lira (öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlar için 54.34 lira) zaruri gider (cep harçlığı) ödemesi İŞKUR tarafından yapılıyor. Program süresince genel sağlık sigortası, meslek hastalıklarına ilişkin sigorta primleri Kurum tarafından karşılanıyor.

PROGRAM SÜRELERİ NE KADAR?

Program; mesleki deneyim, iş tecrübesi olmayanlara deneyim kazandırarak istihdamlarını sağladığı gibi işverenin de bulmakta zorlandığı nitelikli işgücü ihtiyacını karşılıyor. İş eğitim programı; bilişim, imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay, muhabirlikle ilgili mesleklerde en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda düzenlenen eğitimlere katılan gençler için 9 aylık program uygulanıyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINDA İSTİHDAM SÜRESİ NE KADAR?

Program sonunda katılımcıların en az yüzde 50'si 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam edilir. İki yıl içerisinde 320 fiili günü geçmemek ve iki program arasında 3 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanabiliyor. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilir.

KAMU KURUMU OLMAYAN TÜM İŞVERENLER BAŞVURU YAPABİLİR

Program en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kurum'a kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilir. Kamu kurumu olmayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir. İşveren tarafından yüzde 50 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla işverenin toplam sigortalı çalışan sayısının yüzde 30'una kadar kontenjan kullanılabilir. İstihdam yükümlülüğü program süresinin dörtte biri sonunda programa devam eden katılımcıların yüzde 50'si üzerinden hesaplanır. Program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar katılımcının işveren tarafından istihdam edilmesi gerekiyor. İstihdam yükümlülüğü yerine getirilmediğinde varsa işyeriniz ile devam eden programlar sonlandırılır.



