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Milyonlarça işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Prim ödemelerinde teşvik detayı...

07.11.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor. 2023 ile birlikte yeni dönem başlayacak. Ücreti eksiltilen, eksik bildirilen işçiler haberdar edilecek, tedbir alınacak. İşte ayrıntılar...

Milyonlarça işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Prim ödemelerinde teşvik detayı...

Yeni yılda çalışma hayatıyla ilgili birçok yenilik yapılacak. Taşeronların kadroya geçirilmesi, sözleşmeli memurlar, 3600 ek gösterge, geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması ve EYT gibi birçok kişiyi ilgilendiren çalışmalar peş peşe yapılacak.

PRİM ÖDEMELERİNDE TEŞVİK

Yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşında önemli ölçüde zam yapılması bekleniyor. Sosyal güvenlik kurumuna 582,9 milyar TL'lik bütçe transferi yapıldı. Böylece çalışanlar ve iş verenlerin prim ödemeleri teşviklerle desteklenecek.

Uzaktan çalışma ve esnek istihdam modelleri artış gösterecek. Kolay işverenlik ile bürokratif işlemler azalacak, e-Devlet kapısından kolayca prim ödenecek.

Milyonlarça işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Prim ödemelerinde teşvik detayı...

ÇALIŞANLAR KORUNACAK

Sigortasız işçi çalıştırılmasının önüne geçilecek, çalışanların primlerinin tam olarak yatırılması için çalışmalar yapılacak. Ayrıca sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesi ve gizli kayıt dışılık şeklinde olan gerçek maaşın saklanması gibi uygulamaların önünde durulacak. Bu şekilde SGK'nin prim gelirleri artacak ve çalışanlar korunacak.

Milyonlarça işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Prim ödemelerinde teşvik detayı...

İŞLEM YAPILACAK

İşverenler gerçek maaşı saklar, asgari ücretten bildirim yapar ve devletten vergi, prim kaçırırsa bu durum SMS ile çalışana bildirilecek ve iş veren hakkında işlem yapılacak. Çalışanlar bu bilgiler ile işlemler hakkında bilgi sahibi olacak.

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prim ödeme teşvik

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