Milyonlarca işçiyi ilgilendiren soru: Yıllık izin yerine ücret alınabilir mi?

İşçilerin haftada bir gün izin yapmaları nasıl ki İş Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmişse, yıllık izinle ilgili hakkın detayları da açık bir şekilde verilmiştir. Bazen işçiler yıllık iznini kullanamadan işten çıkarılma durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Böyle bir durumda 1 yılı dolan işçi hem tazminat alıp hem de yıllık izninin parasını alabilir. Peki işe devam etmesi durumunda yıllık iznini kullanmayan işçi, izinlerinin parasını alabilir mi? İşte yanıtı…

İŞÇİ İZİNLERİNİN YERİNE ÜCRET ALABİLİR Mİ?

İşçilerin çalışma saatleri, haftalık izinleri nasıl ki İş Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmişse yıllık izim meselesi de aynı şekilde açıkça verilmiştir. Buna göre İşçilerin izinlerini yıl içerisinde kullanmaları esastır. İşçi bunun yerine izinlerin ücretini isteyemez. Ancak iş sözleşmesi bittiğinde kullanılmayan izinler brüt ücret üzerinden ödenir. Örneğin kullanmadığınız izin gün sayısı 60 gün olursa 2 aylık brüt ücret alabilirsiniz.

YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

İş yerinde bir yılı doldurmuş tüm işçilerin yasal olarak ücretli yıllık izin hakları bulunmaktadır. Kullanılmayan yıllık izinlerin ücretleri ise iş sözleşmesinin herhangi bir durumdan dolayı feshi sonrasında işçinin en son aldığı maaşı üzerinden hesaplanarak işçiye ödenmesi zorunludur. Bu hak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinin birinci fıkrasınca korunmaktadır.

Kullanılmayan yıllık izin ücretini hesaplamak için ise çalışanın işten ayrıldığı tarihteki günlük brüt ücretinin bilinmesi gerekmektedir. Ardından günlük alınan brüt ücret kullanılmayan izin günü sayısı ile çarpılır. Sonrasına ise çıkan tutardan oluşacak kesintiler çıkarılarak kullanılmayan izin ücreti hesaplanmış olur.

Kullanılmayan yıllık izin ücreti işçinin işten çıktığı ayın maaş ödemesine dahil edilerek işçiye verilmektedir. Örneğin aylık brüt ücreti 3000 ve kullanılmayan yıllık izin günü 10 gün olan bir çalışanın alacağı yıllık izin ücretini hesaplamak için;

3000/30*10= 1000 TL (Brüt) kullanılmayan yıllık izin ücreti alacaktır.



