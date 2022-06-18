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Son dakika: Memur ve emekli maaşları artıyor! Temmuz zammına göre oluşacak yeni maaş tablosu...

18.06.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emekli ve memur maaşlarına zam için geri sayım başladı. Temmuz ayında yapılacak zam oranı merakla beklenirken, söz konusu artışı etkileyecek 6 aylık enflasyonla ilgili ipucu geldi. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75 zam yapılacak; memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 40.25 olacak. İşte beklenen Temmuz zammı sonrası emekli maaşları ve mesleklere göre memur maşları...

Son dakika: Memur ve emekli maaşları artıyor! Temmuz zammına göre oluşacak yeni maaş tablosu...

Son dakika: Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için tüm gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaş "En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, söz konusu zam oranıyla ilgili 'ipucu' geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini bu ipucunu verdi.

YÜZDE 35'LİK ZAM KESİNLEŞTİ

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Geriye sadece tek veri, Haziran enflasyonu kaldı. Bu da 4 Temmuz günü belli olacak. Dün açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 37,7 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak.

EMEKLİ VE MEMURLARA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75 zam yapılırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7 zam ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 olacak

Peki, söz konusu tahmin gerçekleşirse emekli ve memurların yeni maaşları nasıl olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ OLACAK?

Eğer Temmuz zammı yüzde 40.25 gerçekleşirse en düşük maaş memur
emeklilerinde 4 bin 289 liradan 6 bin 16 liraya, memurlarda 6 bin 429 liradan
9 bin 16 liraya çıkacak.

Diğer emeklilerde de en düşük aylık, zam yüzde 41.75 olursa esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak.

En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

Yüzde 40.75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek.

2 FORMÜL GÜNDEMDE

Temmuz'da ek iyileştirme de gündemde. En düşük emekli aylığı ödemesi
Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükselmişti.

Temmuz'da da 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor.

İkinci düzeltme de memur ve memur emeklileri için gündeme gelecek.

Ocak'taki gibi toplu sözleşme zammının artması gündeme gelebilir. Seyyanen
zam formülü de masada duruyor.

Takvim'de yer alan habere göre işte yeni maaş tabloları;

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

1

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

2

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

3


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