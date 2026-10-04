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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Uzmanlar uyardı: Evden çıkarılmanıza neden olabilir

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Ev kiralarken atılan bir imza, ilerleyen dönemde hiç beklenmedik bir süreci beraberinde getirebilir. Uzmanlar kritik ayrıntıya karşı uyardı.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Uzmanlar uyardı: Evden çıkarılmanıza neden olabilir
Aleyna Türkmen

Milyonlarca kiracıyı ve ev kiralamayı planlayanları ilgilendiren önemli bir ayrıntı gündeme geldi. Ev kiralarken ya da kira sözleşmesini yenilerken imzalanan tahliye taahhütnamesindeki boşluklar, ilerleyen dönemde kiracının beklemediği bir tarihte evden çıkarılmasıyla sonuçlanabiliyor. Özellikle tahliye tarihinin sonradan doldurulması, kiracılar açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Bir yıllık kira sözleşmesi imzalayan bir kiracının, boş bıraktığı tahliye taahhütnamesinin daha sonra doldurulması halinde 6 ay sonra tahliye edilmesinin dahi gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Uzmanlar uyardı: Evden çıkarılmanıza neden olabilir 1

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE TARİH DETAYINA DİKKAT

Kiracıların sözleşme sürecinde en fazla dikkat etmesi gereken konuların başında tahliye taahhütnamesi geliyor. Taahhütnamede tarih bölümünün boş bırakılması, ileride kiracının karşısına beklemediği bir tahliye süreci çıkarabiliyor.

Uzmanlar, kiracıların imzaladıkları sözleşmeye ve tahliye taahhüdüne dikkat etmesi gerektiğini belirterek, tahliye tarihinin boş bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Kiracının ne zaman evden çıkacağını bilerek taahhüt vermesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, 2, 3 ya da 4 yıl sonrası gibi belirlenebilir bir tarihin yazılabileceğini aktarıyor.

Uzmanların verdiği bilgiye göre tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için “3 ila 5 sene arasında tahliye edebilir” gibi ucu açık ifadeler yerine belirlenebilir ve net tarihler bulunması gerekiyor.

Kiracılar açısından kira süresinin de önem taşıdığına dikkat çekilirken, sözleşmelerin yıllık yapılabildiği ve giriş-çıkış işlemlerinin belirlenen süreye göre gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Uzmanlar uyardı: Evden çıkarılmanıza neden olabilir 2

BOŞ BIRAKILAN TAAHHÜTNAMEDE HUKUKİ RİSK

Tahliye taahhütnamesindeki tarih bölümünün boş bırakılması, kiracıların yaptığı önemli hatalardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle imzanın kiracıya ait olması ve belgenin diğer bölümlerinin boş bırakılması durumunda, daha sonra icra takibiyle karşılaşan kiracının belgenin geçersiz olduğunu ileri sürmesinin mümkün olmayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar bu durumu, “Şayet imza kiracıya aitse, onun dışındaki kısımları boş bırakmışsa kiracı daha sonra icra takibiyle karşılaştığında bu geçersiz diyemeyecek. Çünkü bu hukuken geçerli bir evrak niteliğinde” sözleriyle açıklıyor.

Bu nedenle kiracıların, imza atmadan önce tahliye taahhütnamesindeki tüm bilgileri kontrol etmesi ve boş alan bırakmaması önem taşıyor.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Uzmanlar uyardı: Evden çıkarılmanıza neden olabilir 3

KİRA SÖZLEŞMESİYLE AYNI TARİHTE İMZALANMAMALI

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesinin imzalandığı tarihler. Uzmanlar, iki belgenin aynı tarihte imzalanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kira sözleşmesinin imzalandığı günle aynı tarihte tahliye taahhüdü imzalanması halinde taahhüdün geçersiz olacağını belirten uzmanlar, tahliye taahhüdünün farklı bir tarihte düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

A Haber yayınına konuşan uzmanlar, kira sözleşmesiyle tahliye taahhütnamesinin tarihleri arasındaki farka dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bu ayrıntılara dikkat edilmemesi halinde kiracıların ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kira sözleşmesi Kiracı ev sahibi kiracı tahliyesi
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