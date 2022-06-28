Milyonlarca kişi 4 Temmuz'u bekliyor! Zam oranı belli olacak

Memur ve emeklilerin enflasyon zamları için geri sayım başladı. Zam oranının berliyecek olan Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklamıştı. Bununla beraber SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. İşte Haziran ayı için enflasyon beklentileri ve detayları...

İŞTE HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

ForeksHaber'in 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Haziran ayı ortalama tahmin yüzde 4,75 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 78,25, ortalama yüzde 78,14 artışa işaret etti.

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 6,80 ve yüzde 3,29 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 81,80 ve yüzde 75,78 oldu.

Mayıs ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 4,55 artış beklenirken, yüzde 2,98 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 73,50 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ankette, 2022 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 68,40 olurken, ortalama tahmin yüzde 69,40, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 90,00 ve yüzde 60,00 olarak gerçekleşti. Geçen ayki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 61,75 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 72,00 ila yüzde 45,00 bandında gerçekleşmişti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi'ne ilişkin 8 ekonomist tahminde bulundu. C Endeksi'nde aylık beklenti yüzde 4,19, yıllık beklenti yüzde 58,50 artış yönünde oluştu. Ankette, tahmin aralığı aylık bazda yüzde 5,30 ile yüzde 2,65 aralığında, yıllık bazda ise yüzde 60,20 ila yüzde 56,60 bandında gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ

3 ekonomistin katıldığı dolar/TL kuru anketinde, 2022 sonu için medyan tahmin 21,0400 olurken, ortalama tahmin 20,2967 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 22,0000 ve 17,8500 olarak gerçekleşti. Bir ay önceki anket döneminde medyan tahmin 18,3250 olurken, beklenti aralığı 20,6400 ila 16,5000 bandında gerçekleşmişti.

Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

