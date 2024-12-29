Milyonlarca kişi etkilenecek... Emekli maaşı tahminlerini açıkladı! Refah payını işaret ederek konuştu

Asgari ücretteki %30’luk artışın ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam da merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları, cuma günü açıklanacak enflasyon oranı ve büyüme verilerinin ardından belli olacak. Merakla beklenen 3 Ocak tarihinden önce SGK Uzmanı Murat Bal, emekli maaşına gelecek zamla ilgili tahminlerini açıkladı!

TEK TEK ANLATTI

ATV Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşı tahminini şu sözlerle paylaştı:

Memur emeklisi için ise kritik nokta toplu sözleşme. Toplu sözleşmenin üzerine yine son 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

BAL'IN TAHMİNLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

Orada da rakamın yüzde 13 civarında çıkacağını tahmin ediyoruz. 17 bin 587 en düşük memur emekli maaşının 20 bin 225 seviyesine geleceğini öngörüyoruz. 20 bin lira olan 23 bin liraya; 25 bin lira olan 28 bin 750 bin liraya; 30 bin olan 34 bin 500 liraya; 35 bin lira olan 40 bin 250 liraya çıkacak. Bu rakamlarda refah payı olmadan hesap ettiğimiz rakamlar.

Tahminler peş peşe geliyor ancak emeklinin gözü kulağı refah payında.

Murat Bal da refah payını işaret edip şunları söyledi:

Bu rakamlar kesin cepte rakamlar. Üzerine gelecek olan refah payı o ayrıca sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanır.