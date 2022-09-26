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Milyonlarca kişi takip ediyor! Maçkolik için flaş karar

26.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporseverlerin yakından takip ettiği canlı skor ve haber sitesi Maçkolik için flaş bir karar alındı. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Kurumuna yapılan açıklamada pay sahibi olduğu Maçkolik’in halka arz için SPK’ye başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Milyonlarca kişi takip ediyor! Maçkolik için flaş karar

Hedef Girişim, Maçkolik’in halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre Hedef Girişim 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ("Sporttz") sermayesinin yüzde 13,61'ine tekabül eden paylara 12 milyon 788 bin 100TL bedelle iştirak etti.

27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("PRE") ait 8 milyon 602 bin 212 adet katılma payı 8 milyon 359 bin 999 TL bedelle satın alındı ve ilgili yatırımlar kamuya duyuruldu.

Sporttz ve PRE'nin Maçkolik ve Sahadan'ı devralması 03.09.2021 tarihli açıklama ile kamuya duyurulmuştu. Açıklamada, “Maçkolik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 25 milyon TL sermayesinde PRE'nin maliki olduğu 8 milyon 500 bin TL nominal değerli 8 milyon 500 bin adet payın halka arzı için, Maçkolik tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu şirketimizce öğrenilmiştir“ ifadeleri kullanıldı.

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Hedef Girişim, Sporttz sermayesinde sahip olduğu paylar vasıtasıyla, -PRE fonu yatırımı dışında- dolaylı olarak Maçkolik'in yüzde 6,94 payına sahip durumda.

ŞİRKETLER HALKA ARZ İÇİN SIRA BEKLİYOR

Buna göre Maçkolik, halka arz başvurusunda bulunan son şirket olurken halkarz internet sitesi verilerine göre şu an 31 şirket, SPK’den onay almak için sırada bekliyor. Ancak SPK, Ağustos ayında halka arz edilen Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)’den sonra herhangi bir şirketin halka arzına onay vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
halka arz
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