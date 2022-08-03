Milyonlarca kişiyi etkileyen detay! Gözden kaçmıştı: Enflasyon rakamı sonrası belli oldu! Vergi, harç ve cezalar...

TÜİK Temmuz 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Temmuz’da aylık yüzde 2,37 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 79,6’ya yükselerek 24 yılın zirvesinde kaldı. Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında çok kritik bir detay daha ortaya çıktı. Ekim ayı enflasyon rakamı da belli olduğunda hesaplanabilir hale gelen yeniden değerleme oranı Temmuz ayından rekor orana ulaştı. Yapılan hesaplamalara göre vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlarındaki artış oranı şimdiden yüzde 117,33’e yükseldi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeniden Değerleme Oranında tarihi rekor” diye yorumda bulunarak, “Kalan aylarda enflasyon sıfır dahi gelse 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 117,33 olacaktır. Bu da normal şartlarda önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalara yüzde 117,33 zam anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 61,12 olarak belirlenmişti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI HANGİ VERGİ, HARÇ VE CEZALARI ETKİLER?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Emlak Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Çevre Temizlik Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilim tutarları ve benzerleri, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Veraset ve İntikal Vergisi: İstisnalar, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.

Veraset ve İntikal Vergisi: Tarife matrahları, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Damga Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Harçlar, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Vergi Usul Kanunundaki Cezalar, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Kabahatler Kanununa tabi İdari para cezaları, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.

Araç Muayene Ücretleri, Cumhurbaşkanı ancak beş yılda bir %20 oranında artırma veya eksiltmeye yetkilidir.

Trafik Cezaları, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.

Yeniden Değerleme Oranında tarihi rekor!

Kalan aylarda enflasyon sıfır dahi gelse 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı %117,33 olacaktır. Bu da normal şartlarda önümüzdeki yıl vergi, harç ve cezalara %117,33 zam anlamına gelmektedir. https://t.co/HNXbjXBGha — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) August 3, 2022



