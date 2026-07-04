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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzaladı. Memur maaş katsayıları, bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, sözleşmeli personel ücretleri ve çok sayıda mali hak yeniden belirlendi. İşte detaylar...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak
Cansu Çamcı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak memur maaş katsayıları, bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, sözleşmeli personel ücretleri ve çok sayıda mali hak yeniden belirlendi.

Düzenleme, memurlar, sözleşmeli personel, kamu işçileri, bedelli askerlik yükümlüleri, emekliler ile çeşitli sosyal yardım ödemelerini doğrudan etkiliyor.

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI AÇIKLANDI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi kapsamında uygulanacak yeni katsayılar yürürlüğe girdi. Buna göre aylık katsayı 1,575512, taban aylık katsayısı 25,794915, yan ödeme katsayısı ise 0,499649 olarak belirlendi. Bu katsayılar, memur maaşlarının yanı sıra çok sayıda ödeme kaleminin hesaplanmasında esas alınacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak 1

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NETLEŞTİ

Memur aylık katsayısının kesinleşmesiyle birlikte bedelli askerlik tutarı da belli oldu. Yeni dönemde bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş, yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak ek ödeme ise 5 bin 514 lira 30 kuruş olarak hesaplandı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak 2

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI BELLİ OLDU

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa çıkarıldı. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ise 76 bin 873 lira 55 kuruş oldu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak 3

TABAN VE TAVAN ÜCRETLERDE YÜZDE 13.52 ARTIŞ

Mevzuat kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri ile mevcut brüt sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı. Aynı artış oranı, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerine ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarına da uygulandı.

Bunun yanı sıra 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki personel için ortalama ücret üst sınırı 156 bin 920 lira 53 kuruşa yükseltildi. Mali ve sosyal haklar da aynı oran doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak 4

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak kıdem tazminatı yıllık tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş olarak belirlenirken, birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürünün zam ve tazminatlar dahil net aylığı 102 bin 85 lira 23 kuruş oldu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak 5

MAAŞ FARKLARI ÖDENECEK

Yeni katsayıların yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Temmuz-14 Temmuz 2026 dönemine ilişkin maaş ve ücret farkları hesaplanarak hak sahiplerine ayrıca ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Memur Mehmet Şimşek emekli
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