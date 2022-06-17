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Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor! Flaş aidat kararı: Banka ispat edemedi

17.06.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarla kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar verildi. Kahramanmaraş'ta, 5 yıl boyunca kendisinden aidat kesilen Ahmet Babaoğlu, ücreti iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, tüketiciyi haklı bulurken, banka ise bu karara itiraz etti. İlerleyen süreçte bilirkişi raporu isteyen mahkemeden emsal niteliğinde bir karar geldi.

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor! Flaş aidat kararı: Banka ispat edemedi

Kredi kartı aidatlarıyla ilgili verilen bir karar, milyonlarca kart kullancısı için emsal niteliği taşıdı. Kendisinden 5 yıl boyunca aidat kesilen vatandaş, bu ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine Başvurdu. Heyet, vatandaşı haklı buldu ancak banka karara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, bilirkişi raporu istedi. Raporda bankanın, tüketiciye ücretsiz kart teklif ettiğinin ispatlanamadığı yer aldı ve sonrasında ise emsal niteliğinde bir karar geldi...

HEYET HAKLI BULDU, BANKA İTİRAZ ETTİ

Kahramanmaraş’ta yaşayan Ahmet Babaoğlu, 2012 ile 2020 yılları arasında kendisinden tahsil edilen 984.50 TL’lik kart aidatı ücretinin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı bularak aidatların iadesi yönünde karar verdi ancak banka tarafından bu karara itiraz edildi. Milliyet'te yer alan habere göre, itiraz üzerine dosya Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, bilirkişiden rapor talep etti.

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BANKA, ÜCRETSİZ KART SUNDUĞUNU İSPAT EDEMEDİ

Bilirkişi raporunda, ücretsiz kart seçeneği sunulmaya başlanan tarihten sonraki yıllık kart aidat ücretlerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu, bu nedenle hakem heyeti kararının kısmen iptali ile sadece 2012-2014 yılları arasındaki 233 TL kart ücretinin iadesine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Ancak mahkeme, aidat ücretli kartın tüketici ile müzakere edilip verildiğinin banka tarafından ispatlanması gerektiğini, davalıya ücretsiz kart sunulduğunun banka tarafından ispat edilemediğini belirtilerek bankanın davasını reddetti.

"VATANDAŞLAR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURMALI"

Tüketici Konfedarasyonu Başkanı ve Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı aidatı alınmasının mümkün olduğunu ancak karşılıklı mutabakat gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2011’de yenilenen Tüketici Kanunu 31/3 maddesinde tüm kartları çıkaran kuruluşlar tüketicilere aidatsız kart sunmasını emretmektedir. Ne var ki tüm kart çıkaran kuruluşlar tüketiciye bu alternatifleri kendiliğinden sunmadıkları gibi ancak şiddetli itiraz durumunda ‘İsterseniz size aidatsız kart verebiliriz’ yaklaşımını sergiliyorlar, tek yanlı olarak aidat yansıtıyorlar. Aidatsız kart sunulması yönündeki kanun maddesi, bankaların kendiliğinden kart hamiline aidatsız kart teklif etmesini öngörmektedir. Ancak tüm bankalar tüketicinin talebini almadıkça bunu hatıra bile getirmemektedirler. Vatandaşlar kart aidatı talep eden kuruma itiraz edebilir. Sonuç alamazsa Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmalı. Eğer buradan da sonuç alamazsa 15 gün içerinde Tüketici Mahkemesi’ne itiraz davası açın."

Buna göre, Kahramanmaraş’ta kredi kartından 5 yıl kart üyelik aidatı kesilen vatandaşın, bu ücretin iptali için başlattığı hukuk mücadelesinde mahkeme, aidatsız kredi kartı sunduğunu ispatlayamayan bankanın aldığı üyelik ücretini faiziyle iadesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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