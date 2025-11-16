Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması"

Dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, para transferleri ve mobil bankacılık işlemlerinde her gün yüzlerce vatandaş mağdur olmaya devam ediyor. Bu vakaların önüne geçmek için hükümetin önemli bir adımı olacağı gelen bilgiler arasında. İddiaya göre para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor.

MOBİL BANKACLIĞA BİYOMETRİK VERİLER EKLENECEK

Bu konuda şikayetler gelmeye devam ederken yeni bir teklif hazırlandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre söz konusu dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankalarda hesaplara tanımlı olan müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra biyometrik özellikler de eklenecek.

SES, PARMAK İZİ, YÜZ VE GÖZ TARAMALARI GELİYOR

Kişiye özel bu güvenlik tanımlamalarında; ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarının olması bekleniyor.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

Özellikle 65 yaş üstü kesimlerin daha güvenli şekilde bankacılık sistemini kullanması bekleniyor.

ÇİP TAKILACAK

Söz konusu teklifin AK Parti tarafından hazırlandığı, bankalar tarafından verilen kartlara müşterilerin yüz ve parmak tanımlama özelliklerini taşıyan özel çip takılmasını zorunlu olacağı bu düzenlemenin 11'nci yargı paketi içerisinde yer almasının beklendiği öğrenildi.