FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması"

Hayatımızın her alanında önemli rol oynayan teknoloji, büyük oranda günlük yaşantımızı kolaylaştırıyor. Ancak dolandırıcılık yöntemleri de gelişen teknoloji ile bir hayli artmış durumda... Özellikle mobil bankacılık işlemlerindeki dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi açısından harekete geçildi. Artık para transferlerinde'yüz tanımlama', 'göz taraması', 'parmak izi' veya 'ses tanımlama' uygulamaları getirilecek. İşte tüm detaylar!

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması"
Doğukan Akbayır

Dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, para transferleri ve mobil bankacılık işlemlerinde her gün yüzlerce vatandaş mağdur olmaya devam ediyor. Bu vakaların önüne geçmek için hükümetin önemli bir adımı olacağı gelen bilgiler arasında. İddiaya göre para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması" 1

MOBİL BANKACLIĞA BİYOMETRİK VERİLER EKLENECEK

Bu konuda şikayetler gelmeye devam ederken yeni bir teklif hazırlandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre söz konusu dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankalarda hesaplara tanımlı olan müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra biyometrik özellikler de eklenecek.

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması" 2

SES, PARMAK İZİ, YÜZ VE GÖZ TARAMALARI GELİYOR

Kişiye özel bu güvenlik tanımlamalarında; ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarının olması bekleniyor.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

Özellikle 65 yaş üstü kesimlerin daha güvenli şekilde bankacılık sistemini kullanması bekleniyor.

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Para transferlerinde yeni dönem: Zorunlu olacak... "Parmak izi, çip, göz taraması" 3

ÇİP TAKILACAK

Söz konusu teklifin AK Parti tarafından hazırlandığı, bankalar tarafından verilen kartlara müşterilerin yüz ve parmak tanımlama özelliklerini taşıyan özel çip takılmasını zorunlu olacağı bu düzenlemenin 11'nci yargı paketi içerisinde yer almasının beklendiği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişti! Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişti!
Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttıTürkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttı

Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.