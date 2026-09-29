Milyonlarca müşterisi vardı: Spor ayakkabı satış sitesi iflas etti

İngiltere ve Avrupa'da sınırlı üretim spor ayakkabı ve lüks ürünlerin alım satımına aracılık eden Laced, 11 yıllık faaliyetinin ardından yönetime devredildi.

2015 yılında kurulan şirket, İngiltere ve Avrupa genelindeki alıcılarla satıcıları aynı platformda buluşturuyordu.

The Gazette'de yer alan bilgilere göre Quantuma Advisory Limited'den Terri Mulgrew ve Michael Kiely, 22 Eylül'de Laced'in ortak yöneticileri olarak atandı.

LACED BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE KAPANACAK

Şirket yönetime devredilmiş olmasına rağmen Laced'in internet sitesi ve mobil uygulaması çalışmayı sürdürüyor. Şirketin yalnızca birkaç hafta daha açık kalacağı ve ardından tamamen kapanacağı belirtildi.

NİKE, ADİDAS VE AİR JORDAN ÜRÜNLERİ SATILIYORDU

2015'te kurulan Laced, Nike, Adidas, Air Jordan, Supreme ve UGG gibi markaların ürünlerinin alınıp satıldığı çevrim içi bir pazar yeri olarak faaliyet gösteriyordu.

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri ürün doğrulama sistemiydi. Satışa konu ürünler alıcıya gönderilmeden önce incelemeden geçiriliyordu. Laced'in kendi kullanım koşullarında da ürünlerin inceleme sürecinden geçtiği ve orijinallik dahil çeşitli kriterlere göre reddedilebildiği belirtiliyor.

ŞİRKETİN SİCİLDEN SİLİNMESİ GÜNDEMDE

Şirketle ilgili resmi kayıtlar doğrultusunda tasfiye sürecinin de gündemde olduğu aktarılıyor. Laced Europe Ltd'nin yönetime devredildiğine ilişkin kayıtlar, şirketin iflas süreçlerini takip eden Insolvency Intel'de de yer alıyor.

Laced'in uygulaması ise 11 Eylül 2026'da güncellenmiş durumda ve platformda spor ayakkabının yanı sıra giyim ve çeşitli ürünlerin de satışa sunulduğu görülüyor.