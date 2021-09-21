Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ayda 1000 TL ödeme alabilirsiniz

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şehir değiştirmek zorunda kalan pek çok öğrenci, yüksek kira fiyatlarını görünce kara kara düşünmeye başladı. Yarı zamanlı çalışmak isteseler de iş bulmakta güçlük çekenler bursları araştırıyor. Ayda 1000 TL ödeme alabilme imkanınız bulunuyor. İşte detaylar…

BURS VEREN KURUMLAR HANGİLERİ?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler bu sene okullarına kavuştu. Üniversiteye yeni başlayan pek çok öğrenci ise hayallerindeki meslek için şehir değiştirmek durumunda kaldı. Ailesinden ayrı bir hayat geçirmek için kiralık ev ya da yurt arayanlar artan fiyatları gördükçe kara kara düşünmeye başladı. Sizin için bu haberimizde burs veren kurumları bir araya getirdik. İşte öğrencilere burs veren kurumlar…

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KYK)

KYK burslarına ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor. Geçen yıl lisans öğrencileri için 650 TL olan KYK burs miktarının bu yıl artması bekleniyor. Burs başvuru tarihi henüz netleşmedi. Tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyor.

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI (KADEM)

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencilerine burs veriliyor. Başka yerden burs almak başvuru için engel teşkil etmiyor. Erkek öğrenciler de bursa başvurabiliyor. Dokuz ay süreyle aylık 1000 TL verilecek olan burslar için son başvuru tarihi 30 Eylül.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB)

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Bursu kapsamında maddi desteğe ihtiyacı olan 30 bin ön lisans ve lisans öğrencisine yıllık 3 bin 200 TL yardım yapılacak. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi gerekiyor. Burs başvuruları 27 Eylül’de başlayacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin üniversitede okuyan çocukları için eğitim desteği verecek. Ailelere sekiz ay boyunca aylık 400 TL, toplamda 3 bin 200 TL eğitim yardımı yapılacak. Eğitim desteği almak isteyen öğrenciler için başvuru formu izmir.bel.tr’de paylaşılacak.

SABANCI VAKFI

Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversiteleri lisans öğrencilerine burs veriliyor. Dokuz ay süreyle verilecek olan bursun tutarı 900 TL. Burslar için son başvuru tarihi 22 Ekim.

TÜBİTAK

YKS sonucunda sayısal bölümler (Astronomi ve uzay bilimleri, biyoloji, fizik, kimya, matematik ve moleküler biyoloji ve genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Antropoloji, arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, coğrafya, felsefe, ilahiyat, sanat tarihi, sosyoloji, tarih ve Türk dili ve edebiyatı) için TYT puan türünde ilk 25 bine giren öğrencilere BİDEB 2205-Lisans Bursu veriliyor. Başvurular 25 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında alınacak.

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

Üniversite, Üstün Başarı, Yüksek Lisans ve Doktora kategorilerinde başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burslar veriliyor. 6 Ekim’de sona erecek burs başvuruları, TEV’in web sitesi üzerinden online yapılacak.

ANADOLU VAKFI

Anadolu Vakfı’nın burs başvuru süreci devam ediyor. Burs almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül’e kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında, ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.

AYDIN DOĞAN VAKFI

Mühendislik, tıp ve hukuk fakültesinde okuyan, YKS’de ilk 15 binlik dilim içinde yer almış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere aylık 1.525 TL Üstün Başarı Bursu veriliyor. Ayrıca lisans bölümlerine yerleşmiş, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine de aylık 550 TL burs verilecek. E-Bursum üzerinden online olarak yapılacak burs başvuruları, 15 Ekim’de sona eriyor.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD)

Maddi desteğe ihtiyacı olan devlet üniversitesi öğrencilerine, 320 TL burs verilecek. Derneğin sitesinden online yapılacak burs başvuruları, 1 Ekim’de sona eriyor.

ELGİNKAN VAKFI

İstanbul, ODTÜ, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Ege ve Celal Bayar üniversitelerinde okuyan başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler bursa başvurabiliyor. Burs başvuruları üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. Burs için son başvuru tarihi 30 Eylül.

GÜBRETAŞ

Ziraat fakültesinde lisans eğitimi gören ve ailesi çiftçi olan öğrencilere burs veriliyor. Lisans öğrencisi bursiyerlere 9 ay boyunca aylık 420 TL ödeme yapılacak. Burs başvurusu 4-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSOV)

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli’ndeki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Öğrencilerin 30 Eylül’e kadar başvurabileceği burs programı kapsamında aylık 600 TL destek sağlanacak.

LİMAK VAKFI TMK (TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI)

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesi üniversite programı; üniversitelerin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere açık. Aylık 750 TL bursla birlikte, öğrencilere kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkânı da sunuluyor. Burs başvuruları 10 Ekim’de sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM VAKFI (MEV)

Ön lisans ve lisans öğrenimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler burstan faydalanabiliyor. 12 ay boyunca verilen burslar için son başvuru tarihi 3 Ekim. Başvurular vakfın sitesinden online olarak yapılacak.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM)

Burs öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. VGM yükseköğretim burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak. Bu yıl yükseköğrenim bursu aylık 400 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600 TL olarak belirlendi.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Akdeniz, Atatürk, Boğaziçi, Dokuz Eylül, Fırat, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Marmara, Mersin, Muğla Sıtkı Koçman, Ondokuz Mayıs, ODTÜ, Selçuk ve Uludağ üniversitelerinde okuyan maddi imkanları yetersiz, başarılı öğrencilere burs veriliyor. Burs başvuruları 15 Ekim’de sona erecek.

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)

Vakıf, başarılı ve eğitimini sürdürürken sosyo-ekonomik olarak zorluk çeken, İstanbul’daki devlet üniversitelerinden birini kazanmış veya okumakta olan öğrencilere burs veriyor. YEKÜV bursu almak isteyenler, 5-6 Ekim tarihlerinde yekuv.org web adresinden online başvuru yapabiliyor.



