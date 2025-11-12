FİNANS

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski ehliyet ile kaza yapana ödeme yok

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Ekim 2025’te dolmuştu. Ehliyetini yenilemeyenler için kötü haber geldi. Sigorta şirketleri eski tip ehliyetle kaza yapan sürücülerin yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını, bu durumun ‘ehliyetsiz sürücü’ statüsüne girdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski ehliyet ile kaza yapana ödeme yok
Cansu Akalp

Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025’de doldu. Bu sürede yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12.978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak. Ancak eski tip ehliyet kullananlar bir başka problemle daha karşı karşıya kalacak.

SİGORTA ŞİRKETİNDEN ÖDEME ALAMAYACAK!

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Ehliyetini yenilemeyen sürücünün sigorta şirketlerinden ödeme alınmayacağı belirtildi. Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.

KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDEYECEKLER

Sigorta sektörü temsilcileri eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını belirterek, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” diyor.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski ehliyet ile kaza yapana ödeme yok 1

Sigorta şirketlerinin bu konudaki tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Avukat Ahmet Yavuzer, “Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır” dedi.

