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Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! Ehliyet yenileme için son günler: O tarihe kadar yapmazsanız cezası yüzde 121 zamlanacak

13.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2016’da başlayan süreç, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştı. Yeni ehliyetler çip ve dijital imza ile daha güvenli hale getirilirken ehliyet yenilemede son gün geçtiği takdirde idari para cezasını beraberinde getirecek. Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte 2022 ehliyet yenileme son tarih ve sürücü belgesi yenileme hakkında tüm detaylar…

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! Ehliyet yenileme için son günler: O tarihe kadar yapmazsanız cezası yüzde 121 zamlanacak

Ehliyet yenileme randevusu için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Yeni ehliyet sistemine geçilmesiyle birlikte 1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyetler yenilenmeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişiler ise idari para cezası alacak.

SÜRE KISALDIKÇA RANDEVU ALMAKTA ZORLANIYORLAR

Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor.

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PARA CEZASI VAR

1 Ocak 2016 tarihi öncesinde düzenlenmiş ehliyetler 2022 yılı içerisinde geçerliliğini yetirecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ehliyet yenileme son tarih ardından eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam edenlere idari para cezası kesilecek.

VERGİ, HARÇ VE CAZALARA BÜYÜK ZAM

Enflasyon rakamları yükselmeye devam ederken vergi, harç ve cezalardaki artışı kapsayan yeniden değerleme oranında görülmemiş bir artış yaşandı. Önümüzdeki 3 veride enflasyon sıfır dahi gelse vergi, ceza ve harçlardaki zam oranı yüzde 121 olacak.

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YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL. Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.

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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler şu şekilde:

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir)


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