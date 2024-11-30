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Milyonlarca vatandaş bekliyordu! GSS borçları için son karar verildi...İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları anlattı: 'Affedilmesi söz konusu değildir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
30.11.2024 09:18
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Genel Sağlık Sigortası borcu olanların, borçlarının silineceği biliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta GSS borcu olan vatandaşların borçlarının silineceğini duyurmuştu. Torba Kanun ile yapılacak düzenlemenin detayları neler? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş GSS borçları ile ilgili tüm ayrıntıları anlattı.

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! GSS borçları için son karar verildi...İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları anlattı: 'Affedilmesi söz konusu değildir'

Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar, affın gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Milyonlarca vatandaşı etkileyen yeni düzenleme ile 1 Ocak 2015 öncesi döneme ait GSS prim borçları ile ilgili tüm gecikme cezası ve zammı silinecek. Prim borçlarının asıllarının ödenmesi koşuluyla, gecikme cezası ve zammından feragat edilecek. Yapılan açıklamaya göre, bu aftan yaklaşık 400 bin kişi yararlanacak ve toplamda 2 milyar TL’lik borç silinecek.

GSS BORÇLARINDA TAMAMEN SİLİNİYOR MU?

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde konu ile ilgili paylaşımda bulunan SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, GSS borcunun affı ile ilgili bilinen yanlışları anlattı.

Karakaş, Torba Kanun ile borçların silinmeyeceğini vurgulayarak, şu sözleri sarf etti:

"Mezkûr Kanun ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer almakla birlikte uygulamada tereddüt yaşanan konuları daha açık bir biçimde düzenleyerek, Genel Sağlık Sigortası prim ödeme süreçlerinde karşılaşılan bazı sorunlarla mevcut düzenlemeler arasındaki uyumsuzlukları gidermek, prim ödeme yükümlüsü kendisi olan vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı getirmek ve ekonomik ve sosyal anlamda hayatlarına daha sağlıklı devam etmelerini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1/01/2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmek, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da genel sağlık sigortasına erişimin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak amaçlanmaktadır."

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Zaman aşımının olduğunu belirten Karakaş, "Bu kapsamda geçmiş yıllarda ödeme imkânı kalmayan ve zaman aşımına uğramış olan 2012, 2013 yıllarına ait Genel Sağlık Sigortası borçları silinerek affedilmiştir" şeklinde konuştu.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAK

Şu an ise 31 Aralık 2014 öncesi Genel Sağlık Sigortası primleri de dahil olmak üzere gecikme zammı ve gecikme cezasının zaman aşımı ile yüz yüze geleceğini aktardı.

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"AFFEDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Medyaya yansıyan hatayı ise Karakaş, şu cümlelerle anlattı:

"Yoksa bir kısım medyada yer aldığı üzere 1.01.2015 gününden itibaren günümüze kadar olan Genel Sağlık Sigortası primleri, gecikme zammı ve gecikme cezasının silinmesi ya da affedilmesi söz konusu değildir"

1 Ocak 2015'ten beri GSS borcu bulunan; icra ve haciz yazısı gönderilenler için de Karakaş, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili düzenlemeler SGK-Maliye ve diğer tüm kamu borçları, cezalarına ilişkin çıkarılacak müstakil kanunla yapılandırılacaktır. Bu nedenle panik yapmaya gerek bulunmamaktadır"

Anahtar Kelimeler:
genel sağlık sigortası İsa Karakaş
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