Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek! İadeleri almak için...

Emlak vergisinin ödemesinde zorluk yaşanmaması adına vatandaşlara iki taksit imkanı sunulmuştur. Mart ayından başlatılan ilk taksit ödemeleri Haziran ayının başlamasıyla sona erecek. Emlak vergisinin ilk ödemesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde 3 ay süreyle ödenebilecek. Ancak vatandaşların belirlenen sürede emlak vergilerini ödememesi durumunda ise aylık 1.6 oranında faiz devreye sokulacak. Kasım ayında ise emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başlatılacak.

Çoğu kişinin bilmese de emlak vergisinden muaf tutulan büyük bir grup var. Bu grubun içerisinde ev hanımlarından şehit yakınlarına kadar pek çok kişi bulunuyor. Emlak vergisinden muaf olanların ödeme yapması durumunda ise; emlak vergisinin iadesi yapılıyor. Emlak vergisine ilişkin şartlar ve kapsam belirlenmiştir. Peki, kimler emlak vergisinden muaf tutulur? Ödenen vergiler nasıl geri alınır? İşte emlak vergisine dair merak edilen bilgiler...

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR?

Her taşınmazın konumu, büyüklüğü ve ikamet adresine göre emlak vergisi miktarı belirlenir. Buna göre adına kayıtlı ev, arsa, iş yeri, dükkan, tarla ve arazi gibi taşınmazı olan tüm vatandaşların genel olarak emlak vergisi ödemesi zorunludur. Ancak bazı durumlarda kişiler emlak vergisi ödemesinden muaf tutulur.