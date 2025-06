Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor! Cezası 300 bin lirayı aşıyor, ilk defa 2008'de düzenlenmişti...

İşçilere, gazetecilere ve gemi adamlarına ödenen yüksek maaşların asgari ücret olarak bordrolara yansıtılması suç teşkil ediyor. Kayıtlı kayıt dışılık olarak bilinen bu yöntemle işveren daha az vergi ve sigorta primi öderken çalışansa daha az emekli maaşı alıyor.

Bu kayıpların bertaraf edilmesi için ilk defa 2008 yılında Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu’nda değişiklikler yapılarak ücret ve diğer tüm ücret eklentileri ile tazminatların banka aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu getirildi.

KANUN DEĞİŞTİRİLDİ

4 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan son değişiklik ile beraber Temmuz ayından itibaren kanun, 3 ve üzeri çalışan bulunan tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde değiştirildi.

Banka üzerinden ödeme yapılması gerekirken mahalde banka şubesinin bulunmaması durumunda PTT şubeleri aracılığıyla ödemeler yapılabilir. Diğer yandan ödemeler yapılırken mutlaka bu ödemenin niteliğinin (ücret, prim, ikramiye vs.) banka hesabında açıkça belirtilmesi de gerekiyor.

300 BİN LİRAYI AŞAN CEZA!

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kanuna uymayan işverenlere verilecek cezaların detayını da açıklayan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, şu sözleri sarf etti:



"2025 yılı için 4857 sayılı İş Kanuna tabi iş yerlerinde çalışan her işçi ve her ay için 2.179 TL,

Deniz İş Kanunu kapsamında bulunan gemi adamları çalıştıran her gemi adamı ve her ay için işyerlerine 28.856 TL ceza kesilmesi öngörülmüştür.

En yüksek cezalar gazeteci çalıştıran iş yerleri için öngörülmüştür. 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında bulunan gazetecilere telif, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu hâlde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi hâlinde her gazeteci ve her ay için gazete işyerine 36.081 TL ceza kesilecektir.

Bu cezaların yanı sıra SGK’da maaş bordrolarında ücret alındığına dair çalışanın imzası bulunmayan ve ücretleri banka aracılığıyla ödemeyen işverenlere fiilî sayısına göre 312.000 TL’ye varan ceza kesebilecektir"