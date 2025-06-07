FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor! Cezası 300 bin lirayı aşıyor, ilk defa 2008'de düzenlenmişti...

Kayıtlı kayıt dışılık çeşitlerinden biri olan yüksek maaş alan çalışanların bordrolarının asgari ücret olması. Devlet, bu durumda vergi ve sigorta kaybına uğrarken çalışanlar da daha az emekli maaşı almış oluyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, maaşı banka hesabına yatırmayan ve düşük gösteren işverenlere verilecek cezaların bedelini tek tek açıkladı.

Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor! Cezası 300 bin lirayı aşıyor, ilk defa 2008'de düzenlenmişti...
Ezgi Sivritepe

İşçilere, gazetecilere ve gemi adamlarına ödenen yüksek maaşların asgari ücret olarak bordrolara yansıtılması suç teşkil ediyor. Kayıtlı kayıt dışılık olarak bilinen bu yöntemle işveren daha az vergi ve sigorta primi öderken çalışansa daha az emekli maaşı alıyor.

Para-5

Bu kayıpların bertaraf edilmesi için ilk defa 2008 yılında Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve İş Kanunu’nda değişiklikler yapılarak ücret ve diğer tüm ücret eklentileri ile tazminatların banka aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu getirildi.

Para-6

KANUN DEĞİŞTİRİLDİ

4 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan son değişiklik ile beraber Temmuz ayından itibaren kanun, 3 ve üzeri çalışan bulunan tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde değiştirildi.

Banka üzerinden ödeme yapılması gerekirken mahalde banka şubesinin bulunmaması durumunda PTT şubeleri aracılığıyla ödemeler yapılabilir. Diğer yandan ödemeler yapılırken mutlaka bu ödemenin niteliğinin (ücret, prim, ikramiye vs.) banka hesabında açıkça belirtilmesi de gerekiyor.

Para-7

300 BİN LİRAYI AŞAN CEZA!

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında kanuna uymayan işverenlere verilecek cezaların detayını da açıklayan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, şu sözleri sarf etti:

"2025 yılı için 4857 sayılı İş Kanuna tabi iş yerlerinde çalışan her işçi ve her ay için 2.179 TL,
Deniz İş Kanunu kapsamında bulunan gemi adamları çalıştıran her gemi adamı ve her ay için işyerlerine 28.856 TL ceza kesilmesi öngörülmüştür.

iStock-513223014

En yüksek cezalar gazeteci çalıştıran iş yerleri için öngörülmüştür. 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında bulunan gazetecilere telif, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu hâlde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi hâlinde her gazeteci ve her ay için gazete işyerine 36.081 TL ceza kesilecektir.

Bu cezaların yanı sıra SGK’da maaş bordrolarında ücret alındığına dair çalışanın imzası bulunmayan ve ücretleri banka aracılığıyla ödemeyen işverenlere fiilî sayısına göre 312.000 TL’ye varan ceza kesebilecektir"

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu...Uzman isim hesapladı, yeni zam tablosu oluştu...
Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyorBahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor

Anahtar Kelimeler:
İşçi maaş İsa Karakaş gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

Ferdi Zeyrek 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı!

Başında nöbet tutuyorlar! Bunun için dağa çıkıyorlar

Başında nöbet tutuyorlar! Bunun için dağa çıkıyorlar

Düğün salonuna silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düğün salonuna silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor!

Milyonları etkileyen yeni düzenleme Temmuz'da başlıyor!

Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor

Bahçede 700 halde 400 TL, bardağın içine girmiyor

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.