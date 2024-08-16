Milyonları ilgilendiren haber! Memur ve memur emeklisi bu haberi bekliyordu… Maaş zammı hesabında ‘enflasyon’ tarifesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi’nde, yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmesi SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerine kadar birçok kişiyi etkileyen tabloyu ortaya çıkardı. Memur ve memur emeklileri maaşlarına Temmuz ayında yüzde 19,31 zam gelmişken, Ocak 2025 döneminde maaşlara yansıyacak zamlar da belirginleşmeye başladı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ ENFLASYON YÜZDE 43,31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 43,31 olması bekleniyor. Diğer yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak duyuruldu.

GÖZLER 2025 OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Yıl sonunda ortaya çıkan enflasyon 2025 yılından memur ve memur emeklilerine zam olarak yansıyacak. Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını ocak ayı için yüzde 6 olarak belirlemişti. 2024 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşma durumunda artan kısmın fark olarak verilmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Merkez Bankası 2024 yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 43.31 olmasını bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.89 seviyesinde olacak. Burada ortaya çıkan yüzde 4.45’lik enflasyon farkı hak edilecek. Bu orana yüzde 6’lık ocak zammının eklenmesiyle zam yüzde 10.71’e kadar çıkacak.

Öte yandan Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’ndan açıkladığı yüzde 38’lik enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6.62 olması öngörülüyor.

MEMUR MAAŞ BEKLENTİLERİ

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4



Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 10.71 zamlı: 65.835,92

Memur (Üni. mez.) 9/1



Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 10.71 zamlı: 45.188,50

Uzman öğretmen 1/4



Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 10.71 zamlı: 58.198,03

Öğretmen 1/4



Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 10.71 zamlı: 52.513,07

Başkomiser 3/1



Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 10.71 zamlı: 64.586,00

Polis Memuru 8/1



Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 10.71 zamlı: 58.472,59

Uzman Doktor 1/4



Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 10.71 zamlı: 108.314,24

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1



Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 10.71 zamlı: 53.040,05

Mühendis 1/4



Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 10.71 zamlı: 67.160,01

Teknisyen (Lise mez.) 11/1



Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 10.71 zamlı: 46.844,72

Profesör 1/4



Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 10.71 zamlı: 95.629,08

Araştırma görevlisi 7/1



Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 10.71 zamlı: 63.373,73

Vaiz 1/4



Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 10.71 zamlı: 54.892,23

Avukat 1/4



Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 10.71 zamlı: 63.135,70

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Müsteşar (1/1)



Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 10.71 zamlı: 70.795,97

Genel Müdür (1/1)



Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 10.71 zamlı: 62.658,96

Şube müdürü (Lisans - 1/4)



Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Memur (Lisans - 1/4)



Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 10.71 zamlı: 23.780,19

Öğretmen (1/4)



Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Kaymakam 1. sınıf (1/4)



Mevcut maaş: 37.165,47

Yüzde 10.71 zamlı: 41.145,89

Başkomiser (1/4)



Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 10.71 zamlı: 29.943,32

Polis memuru (1/4)



Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 10.71 zamlı: 29.443,08

Hemşire (Lisans - 1/4)



Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Mühendis (1/4)



Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Teknisyen (Lise -1/4)



Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 10.71 zamlı: 20.961,08

Pratisyen hekim (1/4)



Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 10.71 zamlı: 51.071,97

Profesör (1/4)



Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 10.71 zamlı: 55.889,62

İmam Hatip



Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,66

Avukat (1/4)



Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 10.71 zamlı: 29.196,6

En düşük memur emekli aylığı



Mevcut maaş: 17.588,13

Yüzde 10.71 zamlı: 19.471,82

(AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır