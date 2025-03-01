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Milyonları ilgilendiren haber! O tarihte hayata geçirilebilir, uzman isim duyurdu! 'Devlet yüzde 30 katkı sağlayacak'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.03.2025 08:30
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Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekliler ikinci maaş da alabilecek. Pek, TES nedir? TES hayata ne zaman geçirilecek? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milyonları ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte ayrıntılar...

Milyonları ilgilendiren haber! O tarihte hayata geçirilebilir, uzman isim duyurdu! 'Devlet yüzde 30 katkı sağlayacak'

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren TES'in detayları merak ediliyor. TES, emeklilikte oluşan gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki hayat standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılması olarak Orta Vadeli Program kapsamında hayta geçirilmesi planlanıyor.

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TGRT Haber'e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TES'in Bireysel Emeklilik Sistemi'ne eklenti olacağını söyledi. Yılmaz, "OKS dediğimiz Otomatik Katılım Sistemi devamında da TES dediğimiz Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi üzerinden bazı avantajlar sağlanmış olacak. Zorunlu hale gelecek. Önceki sistemde sistemin içerisine girip 2 ay prim yatırdıktan sonra eğer personel isterse bir dilekçe eki ile bu sistemden çıkabiliyordu. Ama artık herkes Bireysel Emeklilik Sistemi içerisine dahil olmuş olacak" sözlerini kullandı.

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"DEVLET YÜZDE 30 KATKI SAĞLAYACAK"

45 yaş ve altı için BES ile birlikte zorunlu olduğunu ifade eden Yılmaz, EYT ile birçok kişinin genç yaşta emekli olduğunu vurguladı. Erken emekli olanlar için ihtiyarı bir hak getirildiğini belirten Yılmaz, şu cümleleri sarf etti:

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"BES sistemi üzerinden tekrardan prim ödeyip sistemin içerisinde kalınabilecek. Zaten 10 yıl sistemde kalınabiliyor. İşveren de katkı sağlayacak, devlet yüzde 30 oranında bir katkı daha sağlayacak bir havuzda toplanacak, buradaki havuz üzerinden oradaki yatırım amaçlı finansal enstrümanlar tercih edilip parayı kendi içerisinde değerlendirip diğer şartları tamamladığınız takdirde emekli olabileceksiniz"

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2025'in son çeyreğinde başlayabileceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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"Tamamlayıcı emeklilik sisteminde sistemden çıkış olmayacak kısmi çıkış olacak. Zorunlu ihtiyaçlar varsa (Evlilik, gayrimenkul alımı, eğitim ve doğal afet detayı varsa) sistemde biriken paranın yarısını alınabilir. Diğer yarısı sistemde kalır. Siz yine çalışıp da sisteme tekrar dahil olup ufak ufak oradaki paraları da yatırdıktan sonra şu anda 10 yıl 56 yaş ama bu yaş 60 yaşına çıkarılması söz konusu olacak. Devletin vermiş olduğu sistemde bu tamamen bağımsız olacak. Sistemde kalan parayı tamamen almayla alakalı diğer detaylar için bir kanun düzenlemesi yapılmış olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
BES emeklilik Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
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