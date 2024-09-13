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Milyonları ilgilendiriyor! 14 Eylül tarihinde hizmet vermeyecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.09.2024 17:44
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e-Devlet 14 Eylül Cumartesi günü bakım ve güncelleme çalışmaları nedeniyle dört saat boyunca kullanıma kapalı olacağını duyurdu.

Milyonları ilgilendiriyor! 14 Eylül tarihinde hizmet vermeyecek

e-Devlet sistemi 14 Eylül 2024 Cumartesi günü bakım ve güncelleme çalışmaları nedeniyle dört saat süreyle hizmete kapalı olacak.

Bu planlı kesinti, milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.

Kesinti hakkında e-Devlet üzerinden gönderilen bilgilendirme mesajında şu açıklamalara yer verildi:

"Değerli Kullanıcılarımız, sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir. Bilgilerinize sunarız."

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e-devlet
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