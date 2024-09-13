Milyonları ilgilendiriyor! 14 Eylül tarihinde hizmet vermeyecek

e-Devlet sistemi 14 Eylül 2024 Cumartesi günü bakım ve güncelleme çalışmaları nedeniyle dört saat süreyle hizmete kapalı olacak.
Bu planlı kesinti, milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek.
Kesinti hakkında e-Devlet üzerinden gönderilen bilgilendirme mesajında şu açıklamalara yer verildi:
"Değerli Kullanıcılarımız, sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir. Bilgilerinize sunarız."