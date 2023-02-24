Milyonları ilgilendiriyor: İki hatta üç emekli maaşı birden alabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

Sosyal güvenlik sistemi, sigortalının ölümü halinde geride kalanlarını güvence altına alabilmek adına emekli aylığı bağlıyor. Buna dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı da deniyor. Üstelik bu haktan, emekli maaşı alanlarda yararlanabiliyor. Ancak bunun için bazı şarlar var...

SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alma hakkına sahip oluyorlar. Her ay binlerce vatandaşın yararlandığı çift maaş hakkı hem kadınlara hem erkeklere veriliyor. Eşlerden biri vefat ettiğinde hayatta kalan kişi, ölen eşinin emekli aylığını alabiliyor. Dul aylığı alan kişi yeni bir evlilik yaptığında bu maaş otomatik olarak kesiliyor.

Eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan ve kendi emekli maaşı olan kadınlar, babalarının vefatından sonra yetim maaşı da alma hakkına sahip oluyorlarar. Bu durumda kişinin alabileceği maaş sayısı üçe çıkmış oluyor.

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre; buradaki önemli nokta ise kişinin alacağı maaşların farklı sigorta sistemlerine bağlı olmasıdır. Örneğin Bağ-Kur emeklisi olan kadın, SSK’lı eşinin vefatından sonra dul aylığı almaya devam ederken Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatının ardından da yetim aylığı alabiliyor.

ŞARTLAR NE?

Emekli maaşının bağlanabilmesi için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. O şartlar ise şöyle sıralanıyor:

1-) Memur veya Bağ-Kur'lu eş, Ekim 2008 tarihinden sonra vefat ettiyse en az 1800 gün prim ödemiş olma zorunluluğu bulunur.

2-) Ekim 2008'den sonra ölen ve SSK'lı olan kişinin ise 5 yıldır sigortasının bulunması ve minimum 900 gün prim ödemiş olmalı gerekir.

Eş çalışıyor veya emekliyse alınan, aylık maaşın tamamı olmuyor. Bu durumda:

1-) Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, ölen eşinin maaşının %75'ini alır.

2-) Çalışan ya da emekli olan kişi, ölen eşinin maaşının %50'sini alır.

3-) Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay edilir.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Çift maaş almak için başvuruda bulmak isteyen kişilerin SGK İl Müdürlüklerine bizzat giderek başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin ilk olarak ölüm aylığı talep belgesini doldurarak kuruma iletmesi gerekiyor. Bunun dışında başvuru için gerekli olan tek evrak nüfus cüzdanıdır.

