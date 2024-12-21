Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu: 'Eşitsizlik' denilerek ölüm aylığından promosyon ödemelerine kadar değişiklikler talep edildi!

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Yılın en önemli görüşmelerinin tamamlanmasıyla düzenleme bekleyen çalışanlarla ilgili çok sayıda kanun teklifi gündeme geldi.

TBMM'YE İKİ KANUN TEKLİF EDİLDİ

Devlet Memurları Kanunu'nun tarifi yapılan yardımcı hizmetler sınıfında yer alanlar için bu hafta muhalefet milletvekilleri tarafından iki kanun teklifi TBMM’ye iletildi. Sunulan iki kanun teklifinde, görevde yükselme ve unvan değişikliği, ek gösterge ile diğer özlük hakları ve emeklilikte yaşanan düşük maaş mağduriyetlerinin giderilmesi planlanıyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine göre, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların yaşadığı avantajlardan SSK ve Bağ-Kur emeklilerin faydalanamaması da bir eşitsizlik sorunu oluşturuyor.

EMEKLİ SANDIĞI VE SSK BAĞ-KUR ARASINDA FARKLAR GİDERİLECEK

Emekli Sandığı kapsamında bulunan anne veya babanın vefatı halinde kız çocukları çalışsa dahi ölüm aylığını alırken; SSK ve Bağ-kur kapsamında bulunan ebeveynlerin vefatı halinde kız çocuklarının sadece çalışmaması durumunda ölüm aylığını alabiliyor.

Bu eşitsizliğin giderilmesi için de yeni bir kanun teklifi verildi. Kanun teklifinin gerekçesinde, "SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların kız çocuklarının da, tıpkı Emekli Sandığı mensuplarının kız çocukları gibi, çalışmaları hâlinde ölüm aylıklarının kesilmemesi, sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin bir gereğidir” sözleri kullanıldı.

PROMOSYON ÖDEMELERİ MECLİS'TE

Ayrıca bir diğer eşitsizlikte 'promosyon' da yaşanıyor. Tüm kamu çalışanları, emekliler ve işçiler promosyonlarını alırken özel sektörde çalışan birçok vatandaş bu haktan faydalanamıyor. Bu konu ile ilgili de Meclis'e kanun teklifi sunuldu.

Sunulan teklifte, maaş promosyonlarının bir hak olduğu belirtilerek, şu sözler kullanıldı:



"Promosyon ödemelerinin eşit dağıtılması ve sürecin şeffaf yürütülmesi ile ilgili düzenlemeler, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları önlemeyi amaçlamaktadır. İşçi temsilcilerinin sürece katılımının sağlanması ise, hakların etkin kullanımını güvence altına alacaktır”

SÖZLÜ SINAV İÇİN MECLİS'E TEKLİF SUNULDU

Karakaş, bir diğer kanun teklifinin de memur ve uzman yardımcılarının atamalarında değişiklik yapılmasına dair bir teklifin sunulduğunu ifade etti. Buna göre, Meclis'e sunulan teklifte sözlü sınav sisteminin kaldırılması amaçlanıyor.