Milyonları ilgilendiriyor: O aylıklara da zam geldi! En az 4 bin 895 TL olacak

Yeni yıl zamları ile birlikte bir çok ödenekte zamlandı. Memuri emekli ve agsari ücret zammıyla birlikte hayatını kaybedenlerin hak sahipleri için de asgari aylıklar belli oldu. Ocak ayı itibariyle iş kazası ve mallüllük için bağlanacak bakım aylıkları da bu kapsamda güncellenecek. İşte tüm merak edilenler...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından önce bağlanan ölüm aylıkları ile kanunun yürürlük tarihinden önce emekli aylığı alırken hayatını kaybedenler için yakınlarının alacağı aylıklar netleşti.

Bu kapsamda; yüzde 30’luk aylık oranı için bin 792, yüzde 45’lik aylık oranı için 2 bin 688, yüzde 60 aylık oranı için 3 bin 585, yüzde 80 aylık oranı için ise 4 bin 895 TL'den az olamayacak.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile kanundan sonra emekli maaşı alırken ölenlerin hak sahipleri için ödenen aylıklar da belli oldu.

Bu kapsamda; yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 791, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 668, yüzde 60 aylık oranı için en az 3 bin 582, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 4 bin 888 lira olarak belirlendi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine ödenen aylıklar ise; yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 366, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 49, yüzde 60 aylık oranı için en az 2 bin 732, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 4 bin 553 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca özel sektör için 1 Ocak 2023, kamu için 15 Ocak 2023 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısı, yüzde 64,27 olarak dikkate alınacak.

HESAPLAR DEĞİŞTİ

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı 2023 Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 8 bin 506 TL’den az olmayacak.

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 2023 yılı için ödenecek bakım ücreti miktarı da 17 bin 13 TL olarak hesaplandı. 2023 yılı için öngörülen cenaze ödeneği ise 2 bin 54 TL olarak tespit edildi.

