Milyonlarca liralık borçlar siliniyor! AK Partili isim duyurdu: İşte 14 maddede yeni düzenlemenin ayrıntıları...

KYK borçlarında faizlerin silinmesi, maske cezalarının iptali, kredi kartı borçları, karşılıksız çek ve senet gibi konularda yeni düzenlemeleri içeren torba yasa Meclis’e geldi. Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını paylaştı.

Merakla beklenen kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda perşembe günü görüşülmeye başlayacağını belirten Milletvekili Koçer kanun teklifi ile ilgili, ’’3 milyon vatandaşın icra borcu silinecek. 15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacaklar tasfiye edilecek. GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerine olan borçlar bu çerçevesinde yer alacak. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmının ödenmemesi de teklifte yer alıyor. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmı istisna edilerek yaklaşık 1 milyon kişi bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından kurtulmuş olacak. Doğal gaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin 2 bin liraya kadar olan alacaklarına ilişkin 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya ile birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşın icra borcu kalkmış olacak’’ dedi.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Koçer, elektrik ve doğal gaz destekleri ile ilgili ise, ’’İşverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmı gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. Doğal gaz olmayan yerlerde dar gelirli vatandaşlarımız için yıllardır süren kömür yardımına sabit gelirli çalışanlarımız için doğal gaz desteği sağlanmış olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile 2023 yılı Nisan ayının sonuna kadar işverenlerce hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri için mevcut ücretlerine ilave olarak 1000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden istisna edilecek’ şeklinde konuştu.

ENGELLİ VE YAŞLILARIN 566 MİLYON TL BORCU SİLİNECEK

engelli ve yaşlıların borcunun da silineceğini ifade eden Koçer, ’’Yaşlı ve Engelli aylıkları ile ilgili ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi sebepler sonucu tespit edilen yersiz ödemelere ilişkin borçlar silinecek. Ödeme gücü bulunmayan 163 bin 572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin 916 TL’lik borcu silinmiş olacak’’ ifadelerini kullandı.

YEMEK BEDELİNE İSTİSNA

Koçak gelir vergisinden istisna edilecek durumlarla ilgili ise, ’’İşverenlerin iş yerinde veya müştemilatında yemek vermediği durumlarda çalışılan günlere ait yemek bedeli gelir vergisinden istisna edilecek. Bu istisna uygulaması 2022 yılı için 51 TL olarak uygulanacak. Ücret ödemelerinin yurt dışından elde edilen kazançtan karşılanması şartıyla, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışmak üzere yurt dışına götürülen ve fiilen yurt dışında çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri de gelir vergisinden istisna edilecek’’ ifadelerine yer verdi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE TEŞVİK

Koçer, açıklamalarını ’’Güneş enerjisi ile elektrik üretimin vergiden Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmı vergiden istisnaydı. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısım 50 kilovata kadar yükselecek’’ diye sürdürdü.

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI SÜRECEK

Koçer, kur korumalı mevduat uygulamasının uzatılacağını da müjdeleyen Koçer, ’’2021’de kur korumalı mevduat sistemi hayata geçmiş ve 2022 Mart ayında işletmeler de kur korumalı mevduata dahil edilmişti. 2022 sonunda bitecek olan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak’’ dedi.

ŞİRKET ÖZ KAYNAKLARI GÜÇLENECEK

Koçer, şirketlerin öz kaynaklarının güçlendirilmesini teşvik edeceklerini anlatarak, ’’Sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azaltılmışsa azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacak. Böylece sermayeye ilave olunan kaynakların en az beş yıl boyunca sermayede kalması özendirilecek. İşletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek’’ şeklinde konuştu.

AR-GE DESTEĞİ ARTIYOR

Koçer, araştırma geliştirmeyi desteklemek ve bu faaliyetlerdeki artışı hızlandırmak için Ar-Ge konusunda daha önce 1 milyon liraya kadar yapılan destek, 2 milyon 500 bin liraya çıkartılacağını da ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORCU FAİZLERİ SİLİNECEK

Öğrencilere kredi borcu faizlerinin de silineceğini ifade eden Koçer, ’’1 milyon 392 bin öğrencinin almış olduğu öğrenim kredisi ile 26 bin öğrencinin katkı kredisi toplam 27,6 milyar liraya ulaştı. Öğrenim kredisi alan öğrenciler, borçlarını iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı süre kadar, aldıkları miktar tutarında ve aylık dönemler halinde ödeyecekler’’ dedi.

EĞİTİM YARDIMI ÇERÇEVESİ GENİŞLİYOR

Öğrencilere verilen eğitim yardımının çerçevesinde genişleyeceğini kaydeden Koçer, ’’Tıp fakültesi öğrencilerinden son sınıfta olanlar ile diş hekimliği fakültelerinin beşinci yılına geçen öğrencilere, asgari ücret tutarında yapılan ödeme, yalnızca devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak’’ ifadelerine yer verdi.

MASKE VE SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI AFFEDİLECEK

Koçer, pandemi sürecinde maske kullanmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik kesilen toplam 2,7 milyar lira tutarındaki ceza tahsil edilmeyeceğini de kaydetti.

SİCİL AFFI GELİYOR

Koçer, ’’Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023’e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den önce olacak’’ diye konuştu.

USULSÜZ BAHSE 6 YIL CEZA

Yasadışı bahse hapis cezası geldiğini de vurgulayan Milletvekili Koçer, ’’Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek’’ dedi.

BDDK’YA YETKİ

BDDK’ya faaliyet iznini kaldırma ve tahliye yetkisi verileceğini kaydeden Koçer, ’’Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketlerce kuruluş izni için aranan veya şirket ortaklarınca kurucularda aranan şartların kaybedilmesi durumunda bunların faaliyet iznini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek’’ şeklinde konuştu.

TURİZM PAYINA İNDİRİM

Koçer, turizm payının düşürüleceğini de müjdeleyerek, ’’Turizm payı alınan işletmelerin turizm payı oranları azaltılacak. Turizm payı, bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden, Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden ve deniz turizmi tesislerinden binde 7,5 yerine binde 5; seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 yerine on binde 5 oranında alınacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek’’ diye konuştu.



