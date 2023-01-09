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Milyonları ilgilendiriyor: SGK'ya gitmenize gerek yok! EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım e-devlet EYT başvuru işlemi!

09.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen EYT düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. EYT'de yaş şartının olmadığı açıklamasıyla birlikte 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik kapısı açıldı. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen vatandaşlar EYT başvurusunu nasıl yapabileceklerini araştırıyorlar. Bunun için SGK kapısında uzun kuyruklar oluşturmanıza gerek yok. EYT başvuru e devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabiliyor. İşte adım adım e-devlet EYT başvuru işlemi...

Milyonları ilgilendiriyor: SGK'ya gitmenize gerek yok! EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım e-devlet EYT başvuru işlemi!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik imkanı sağlanmış oldu. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin SGK'ya gitmesine gerek yok. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım e-devlet EYT başvuru işlemi...

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvuruları için SGK kapısında uzun kuyruklar oluşturulmasına gerek yok. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini açıkladı.

e devlet22

İŞTE ADIM ADIM E-DEVLET EYT BAŞVURU İŞLEMİ!

EYT başvurularını e devlet kapısı üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayınız.

Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ sekmesine tıklayın.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçin.

Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonuna tıklayın.

e devlet

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesini yazın.

Diğer iletişim bilgileri de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabını da mutlaka ekleyin.

Sonraki ‘ileri’ butonuna basın ve ‘başvur’ butonuna basın. Bu şekilde bilgileriniz SGK’ya gönderilmiş olacak.


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