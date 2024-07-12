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Milyonların beklediği açıklama! En düşük emekli maaşında son dakika gelişmesi: AK Parti tarih verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 16:17
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Son dakika haberi: Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşı için düzenleme beklerken açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den geldi.

Milyonların beklediği açıklama! En düşük emekli maaşında son dakika gelişmesi: AK Parti tarih verdi

Son dakika: En düşük emekli maaşı milyonlar tarafından bekleniyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

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Express

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