Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile maaşların yanında daha pek çok avantajın da bulunduğunu anlattı. Memur ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge ile pek çok fırsatın da kapısı açılmış olacak. Hatta bu düzenleme ile memurların maaşına ve emekli aylığına 30-35 bin lira ikramiye yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYE YÜZDE 20 ARTACAK

Toplu sözleşme görüşmeleri için sendikalarla hükümet masaya oturmuştu. Bazı istekler belli olurken, şimdi de sözleşme kapsamında gözler 3600 ek gösterge konusuna çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken; ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesi hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak, kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.

4 MESLEKTE EK GÖSTERGENİN YÜKSELTİLMESİ İSTENMİŞTİ

3600 ek gösterge müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi gündeme gelmişti.

İKRAMİYELER 30-35 BİN LİRA ARATACAK

Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Bu düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti olan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri 30-35 bin lira artacak.

Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.

İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.



