FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

14.08.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerinin aylığına yansıyacak düzenleme için gözler 3600 ek göstergesine çevrildi. Milyonlarca kişinin beklediği bu haber ile emekli ikramiyeleri artacak. İşte bilinmesi gereken detaylar…

Milyonların gözü 3600 ek göstergede! Emekli ikramiyeleri artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile maaşların yanında daha pek çok avantajın da bulunduğunu anlattı. Memur ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge ile pek çok fırsatın da kapısı açılmış olacak. Hatta bu düzenleme ile memurların maaşına ve emekli aylığına 30-35 bin lira ikramiye yansıyacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYE YÜZDE 20 ARTACAK

Toplu sözleşme görüşmeleri için sendikalarla hükümet masaya oturmuştu. Bazı istekler belli olurken, şimdi de sözleşme kapsamında gözler 3600 ek gösterge konusuna çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken; ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesi hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak, kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.

4 MESLEKTE EK GÖSTERGENİN YÜKSELTİLMESİ İSTENMİŞTİ

3600 ek gösterge müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi gündeme gelmişti.

İKRAMİYELER 30-35 BİN LİRA ARATACAK

Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Bu düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti olan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri 30-35 bin lira artacak.

Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.

İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
31 yıllık petrol sızıntısı davası! Tam 110 milyon dolar31 yıllık petrol sızıntısı davası! Tam 110 milyon dolar
PARTNERDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilirDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilir
Dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar ve euro fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Kadının yaptığını görünce hemen kelepçe taktılar

Kadının yaptığını görünce hemen kelepçe taktılar

Fenerbahçe Token 1,5 saatte yüzde 362 arttı

Fenerbahçe Token 1,5 saatte yüzde 362 arttı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Selden etkilenen bölgeler için "mücbir sebep hali" ilan edildi

Selden etkilenen bölgeler için "mücbir sebep hali" ilan edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.