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Milyonların gözü bu tarihlerde! Zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor

SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaş ödeme takvimi netleşti. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak, ilk ödemeler bu hafta başlayacak.

Milyonların gözü bu tarihlerde! Zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor
Aleyna Türkmen

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zamları netleşti. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihlere çevrildi. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri için ödeme takvimi belli olurken, maaşlar tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara aktarılacak.

Memur emeklileri temmuz ayında yüzde 13,52, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam alacak. Düzenleme kapsamında en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Milyonların gözü bu tarihlerde! Zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor 1

ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR

Kanal D'nin haberine göre, SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri yarın başlayacak. Ödemeler, her ay olduğu gibi tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak ve 26 Temmuz Pazar gününe kadar kademeli şekilde hesaplara yatırılacak.

Buna göre tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar maaşlarını cuma, 7 olanlar cumartesi, 5 olanlar ise pazar günü alacak. Ödeme takviminin tamamlanmasıyla birlikte 26 Temmuz Pazar günü tüm SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmış olacak.

Milyonların gözü bu tarihlerde! Zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor 2

BAĞKUR EMEKLİLERİNE 25-28 TEMMUZ ARASINDA ÖDEME

Bağkur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ödeme takvimine göre tahsis numarasının son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar 25 Temmuz'da, 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz'da, 4, 6 ve 8 olanlar 27 Temmuz'da, 0 ve 2 olanlar ise 28 Temmuz'da zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

Milyonların gözü bu tarihlerde! Zamlı maaş ödemeleri yarın başlıyor 3

ZAMLI MAAŞLAR TAHSİS NUMARASINA GÖRE YATACAK

Hem SSK hem de Bağkur emeklileri için ödeme sistemi değişmedi. Zamlı maaşlar, önceki aylarda olduğu gibi tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak. Böylece milyonlarca emekli, temmuz ayı zam farkını belirlenen tarihlerde almaya başlayacak.

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