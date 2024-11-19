Milyonların gözü kulağı bu haberde: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? O veri işaret edildi ve net rakam verildi

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammına artık günler kaldı. Uzun zamandır 3 milyon 800 bin emeklinin dört gözle beklediği Ocak zammı için araştırmalar her geçen gün detaylandırılıyor. Memur, memur emeklisi, işçi emeklilerinin maaş zam oranları 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplanıyor. Son 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak açıklandı. Kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler zam oranlarını da netleştirecek. Peki emekli ve memur maaşlarında ne kadar zam olacak? İşte konuyla alakalı tüm merak edilenler...

Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, milyonların beklediği gelişmeyle ilgili CNN Türk'te Meltem Bozbeyoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Bozbeyoğlu'nun "Yıl sonu enflasyon ne kadar olacak? Sizce emekli maaşı senaryoları nedir? Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna Yılmaz şu yanıtı verdi:

"Emekli maaşları sizlerin de bildiği gibi yılda iki defa oluyor. Ocak ile Temmuz zammı olmak üzere. Temmuz ayı için yüzde 24,73'lük bir rakamda netleşilmişti. Ama önümüzdeki ocak zammı çok merak ediliyor. Ocak zammı için Temmuz-Aralık arasındaki enflasyon verilerinin netleşmesi lazım. Temmuz-Ekim arasında yüzde 12,06 gerçekleşmişti.

O VERİYİ İŞARET ETTİ

Şimdi ise 'Kasım ve Aralık ayında enflasyon verileri ne çıkacak' bu merak ediliyor. Bununla ilgili de literatür taraması veya sahada uzman olan isimlere kulak verildiği zaman hatta ve hatta biraz daha kurumsal anlamda araştırma yapıldığı takdirde bununla ilgili Merkez Bankası Piyasa Katılımcı Anketine dikkat çekmek istiyorum. Bu ankette 6 gün öncesinde Kasım ayı enflasyon tahminiyle ilgili bir istatistiki veri açıklandı. Burada reel sektörden 69 tane finans uzmanı, Kasım ayında yüzde 2,01, aralık ayında da yüzde 1,67 Tüfe verisi olacağıyla ilgili tahminlerde bulundu.

"EĞER BURADAKİ RAKAMLAR TUTTURULURSA..."

Eğer buradaki iki rakam tutturulursa o zaman yıllık enflasyon yüzde 44,81'e keza bununla ilgili geçtiğimiz haftada Merkez Bankası'nın kendi içerisindeki yıllık enflasyon revizesini yüzde 44 oranında güncellendiğini de görmüştük. Buradaki yüzde 44,81 olunca SSK ve Bağkurluya ne kadar bir fark gelecek? Memur ve memur emeklisine ne kadar yansıyacak?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,22, memur emeklisine ise yüzde 12 civarında bir maaş farkı oluşacak.

NET RAKAM VERDİ

Daha net rakam vermek gerekirse şu anda taban aylık 12 bin 500 lira. Geçtiğimiz dönemde kök aylıkları 8 bin 77 liranın altında olanlarla alakalı yasa koyucu bir iyileştirme yapmış ve 10 bin liradan 12 bin 500 liraya Hazine vasıtasıyla bu maaşlar tamamlanıyordu.

Aynı sorunlarla 3 milyon 800 bin emeklimiz yeniden karşılaşma riskiyle karşı karşıya. Bu noktada da ek ödeme dahil 10 bin 755 lira ve altında bulunan kök aylıkları olan emeklilerimizin maaşları kabaca 15 bin civarına geleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıyeten memur emeklisi olanlar da en düşük 17 bin 587 lira alıyor. Buna yüzde 12'lik bir fark gelirse o rakam da 19 bin 697 liraya, en düşük evli bir memurumuz ise 39 bin 177 liradan 43 bin 878 liraya yükseleceğini söyleyebiliriz."