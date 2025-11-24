Milyonların gözü kulağı burada! Asgari ücrette öne çıkan zam senaryosu...

Asgari ücrette son viraja girildi. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

Asgari ücret halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrete ilişkin tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin olarak hükümetin geçen yıl izlediği politikanın unutulmaması gerektiği dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor.

"YÜZDE 20 VE 25'LER SEVİYESİNDE"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak, hükümetin yüzde 5'le 10'a kadar refah payı verildiği de anımsatılıyor. Bu durumda asgari ücrete yüzde 20 ve 25'ler seviyesinde zam yapılabileceği senaryosu öne çıkıyor.

MASADAKİ OLASI YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Kulislerde konuşulan oranlar dikkate alındığında ortaya çıkan rakamlar şöyle:

%20 zam olursa:

Net: 26.584 TL



Brüt: 31.206 TL

**%25 zam olursa:

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

Bu hesaplamalar resmi değil; komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kesinleşecek.

ASGARİ ÜCRET HANGİ KALEMLERİ BELİRLİYOR?

Asgari ücret yalnızca çalışanların maaşını değil, birçok sosyal ve finansal düzenlemeyi doğrudan etkiliyor.

Asgari ücretin etkilediği başlıca alanlar:

-Kıdem tazminatı tavanı

-SGK idari para cezaları

-Engelli çalışan destekleri

-Doğum ve askerlik borçlanması tutarları

-Hizmet borçlanmaları

-SGK teşvik limitleri

-Burs ve sosyal yardım kriterleri