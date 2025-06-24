Milyonların gözü kulağı emekli zammında! İşte rakamlar… En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. AK Parti, en düşük emekli zammının artırılması için yasal hazırlıklara başlıyor. İlk değerlendirmelere göre en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’den 16 bin 850 TL’ye çıkarılması bekleniyor. Buradaki tutar 17 bin TL seviyelerine de gelebilir.

Ekonomim’de yer alan habere göre AK Parti’de 3 Temmuz’dan sonra en düşük emekli zammı için harekete geçecek! Sene ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın ardından aynı oranda emekliye de düzenleme yapılması bekleniyor!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kök aylığı düşük olan emeklilerin aylıklarının en düşük aylığa yükseltilmesine yönelik yasal zemin hazırlanırken ilk değerlendirmelere göre emekli maaşının 14 bin 469 liradan, 16 bin 850 ile 17 bin 100 liraya çıkması tahmin ediliyor!

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 SENARYO VAR

Ocak ile Mayıs dönemi arasında yüzde 15.09’lık bir enflasyon farkı oluşmuş durumda, Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.24 olacak. Bu durumda da ayrı bir artış yapılmazsa en düşük emekli maaşına 2350 TL zam gelecek ve 16 bin 819 TL’ye çıkacak.

Eğer Haziran enflasyonu yüzde 2 gelirse 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17.39 olacak. Bu durumda ise fark 2 bin 516 lira, en düşük emekli maaşı ise 17 bin TL olacak.