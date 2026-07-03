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Milyonların maaş zammı belli oluyor: Memur ve emekli saat 10.00’a kilitlendi

Milyonlarca memur, emekli ve memur emeklisinin gözü bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün (3 Temmuz 2026) saat 10.00’da duyuracak.

Milyonların maaş zammı belli oluyor: Memur ve emekli saat 10.00’a kilitlendi
Hande Dağ

Emekliler, memurlar ve memur emeklileri bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da kamuoyuna duyuracak.

Milyonların maaş zammı belli oluyor: Memur ve emekli saat 10.00’a kilitlendi 1

Mayıs enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyonunun da belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, memurun ve memur emeklisinin maaş zammı belli olacak.

Milyonların maaş zammı belli oluyor: Memur ve emekli saat 10.00’a kilitlendi 2

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

Milyonların maaş zammı belli oluyor: Memur ve emekli saat 10.00’a kilitlendi 3

TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin alacağı zam oranı ve zamlı maaşları ortaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur emekli
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