Milyonların maaş zammı belli oluyor: Memur ve emekli saat 10.00’a kilitlendi

Emekliler, memurlar ve memur emeklileri bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da kamuoyuna duyuracak.

Mayıs enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyonunun da belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, memurun ve memur emeklisinin maaş zammı belli olacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin alacağı zam oranı ve zamlı maaşları ortaya çıkacak.