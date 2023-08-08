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MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2023: Zam sonrası yeni minibüs ücreti ne kadar, indi bindi ücreti kaç TL?

08.08.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüs ücreti ile ilgili araştırmalar bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. UKOME toplantısı saat 11.00'de yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri oldu. İstanbul’da minibüs ücretine zam geldi. Peki, zam sonrası yeni minibüs ücreti ne kadar? Minibüs indi bindi ücreti kaç TL?

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2023: Zam sonrası yeni minibüs ücreti ne kadar, indi bindi ücreti kaç TL?

İstanbul’da minibüs ücretlerine zam yapıldı. Zam sonrası 2023 minibüs ücretleri merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. İşte 8 Ağustos 2023 Salı günü alınan karar sonrası güncel minibüs ücretleri...

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Zamlı minibüs ücretleri UKOME toplantısının ardından belli oldu.

ZAM SONRASI MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2023

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

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İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zamİstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam
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