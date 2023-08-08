MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2023: Zam sonrası yeni minibüs ücreti ne kadar, indi bindi ücreti kaç TL?

İstanbul’da minibüs ücretlerine zam yapıldı. Zam sonrası 2023 minibüs ücretleri merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. İşte 8 Ağustos 2023 Salı günü alınan karar sonrası güncel minibüs ücretleri...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Zamlı minibüs ücretleri UKOME toplantısının ardından belli oldu.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.