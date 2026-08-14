Miras, ev ve arsa satışlarında yeni dönem! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Miras yoluyla edinilen taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi hâlinde ilk açık artırma yalnızca taşınmazın maliki olan mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YENİ DÖNEM

İcra ve İflas Kanunu’nun 114’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, mirasçılar arasında anlaşmazlığa neden olan taşınmaz satışlarında yeni bir dönem başladı.

Düzenleme; bütün maliklerin taşınmazı miras yoluyla edindiği ve mirasçılar dışında başka bir kişinin mülkiyet hakkının bulunmadığı durumları kapsıyor. Mahkemenin ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar vermesi hâlinde düzenlenecek ilk açık artırmaya yalnızca malik mirasçılar katılabilecek.

Mirasçılara tanınan bu öncelik bir defaya mahsus uygulanacak. İlk artırmada satışın gerçekleşmemesi hâlinde ikinci artırma diğer katılımcılara da açık olacak.

SATIŞ İÇİN TAM DEĞER ÜZERİNDEN TEKLİF GEREKECEK

İlk artırmada satışın gerçekleşebilmesi için taşınmazın bilirkişi tarafından belirlenen muhammen bedelinin tamamına ve satış masraflarına karşılık gelecek bir teklif verilmesi gerekecek.

MUHAMMEN BEDEL NASIL OLUŞACAK?

Mülkün değeri eksperce belirlenecek. Böylelikle aile mülklerinin değerinin çok altında yabancılara satılması ve yaşanan hak kayıpları engellenecek.

İLK İHALEDE SATIŞ OLMAZSA SÜREÇ DEĞİŞECEK

Mirasçılar arasında yapılan ilk artırmada alıcı çıkmaması veya gerekli şartların sağlanamaması halinde ikinci artırmaya geçilecek. Bu aşamada ihale herkese açık olacak ve üçüncü kişiler de teklif verebilecek.

HER MİRAS KALAN TAŞINMAZ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sistemin uygulanabilmesi için taşınmazın tamamının miras yoluyla edinilmiş olması ve taşınmazda mirasçı olmayan üçüncü kişilerin hissesinin bulunmaması gerekiyor. Mirasçılardan birinin hissesini daha önce üçüncü bir kişiye devretmiş olması halinde ise ihale doğrudan herkese açık olarak yapılacak.

TAŞINMAZI ALMAK İSTEYEN MİRASÇI NE HAZIRLAMALI?

Kıymet takdiri raporunu incelemeli, muhammen bedelin tamamını ve masrafları karşılayacak finansmanı önceden hazırlamalı ve satış ilanını takip etmeli.

YENİ UYGULAMA HANGİ SATIŞLARI KAPSIYOR?

Düzenleme Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlük tarihinden sonra ilan edilen satışlarda yeni sistem uygulanacak. Daha önce ilan edilen ihalelerde ise eski usul geçerli olmaya devam edecek.