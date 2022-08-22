Mısır alım fiyatı belli oldu mu? 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaparken mısır üreticilerine müjdeyi de verdi. Peki 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

MISIR ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Enflasyon ve ekonomiyle ilgili kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mısır alım fiyatına ilişkin şu ifadeleri sarf etti: "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Türk Lirası'na güveni vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın değerinden endişe nedeniyle dövize yönelmek için sebep kalmadığını söyledi. "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk Lirası mevduatlarına dönmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Su alarak batarsa hepimiz boğulacağız." ifadelerini kullandı.

