FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mısır alım fiyatı belli oldu mu? 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Mısır alım fiyatı belli oldu mu? 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

22.08.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Ağustos itibarıyla Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Saat 15.00'da başlayan toplantı, 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mısır alım fiyatını açıkladı. Bununla birlikte yeni mısır alım fiyatı sorgulanmaya başlandı. Peki 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Mısır alım fiyatı belli oldu mu? 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaparken mısır üreticilerine müjdeyi de verdi. Peki 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

MISIR ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Enflasyon ve ekonomiyle ilgili kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mısır alım fiyatına ilişkin şu ifadeleri sarf etti: "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Mısır alım fiyatı belli oldu mu? 2022 mısır alım fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Türk Lirası'na güveni vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın değerinden endişe nedeniyle dövize yönelmek için sebep kalmadığını söyledi. "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk Lirası mevduatlarına dönmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Su alarak batarsa hepimiz boğulacağız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes indirim beklerken zam geliyorHerkes indirim beklerken zam geliyor
Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…Motorine zam gelmişti, sırada benzin var…
Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyorTicaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mısır fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanlar çareyi Trabzon'da buldu! 700 adet gidiyor

Almanlar çareyi Trabzon'da buldu! 700 adet gidiyor

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi

Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Herkes indirim beklerken zam geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.